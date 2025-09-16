Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con este proyecto que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 15 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Timur se recupera tras el infarto que ha sufrido. Por si fuera poco, el doctor se alegra al saber que Bahar no se ha casado, puesto que piensa que lo ha hecho porque le sigue queriendo. Es más, confía que haya una reconciliación. Çagla se entera de que Tugra es un maltratador, por lo que trata de hablar con Rengin para lanzarle una advertencia. Pero nada sale como esperaba, ni mucho menos.

La doctora no puede evitar creer que solamente quiere fastidiarla tras haber conseguido el ansiado puesto de médico jefe del hospital. Lejos de que todo quede ahí, Tugra ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para obligar a Rengin a firmar una serie de papeles del hospital, y hacerlo a la fuerza. Como es de esperar, la doctora se siente profundamente asustada ante la agresividad que ha mostrado. Tanto es así que no para de pensar en las cosas que le contó Çagla. Por si fuera poco, desconfía por completo de las intenciones de Tugra, hasta tal punto que comienza a investigarle por su cuenta. Efsun ha recibido una terrible noticia: está muy enferma y le queda muy poco tiempo de vida. Por desgracia, como tratamiento, únicamente existen ciertas terapias experimentales, por lo que tocará luchar hasta las últimas consecuencias para conseguir salvarse.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 16 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Timur está cada vez más convencido de que puede recuperar a Bahar. Es más, está más que dispuesto a luchar por ella. Evren está enfadado con Bahar, pero también muy decepcionado después de que le dejara tirado en su boda.

Por lo tanto, decide aceptar la oferta que le hicieron para irse lejos y tratar de pasar página. Rengin ha dado el paso de enseñar a Bahar y Çagla las marcas que tiene en el cuello por culpa de Tugra. Tiene el convencimiento que hay algo raro en el hospital y que se está blanqueando dinero.

Para tratar de resolver sus dudas, las tres trazan un plan para mostrar la verdadera cara de Tugra. A pesar de todo, las cosas no salen como esperaban, ni mucho menos. ¡Unos hombres se las llevan! No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.