Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Timur se recupera del infarto que ha sufrido
Por suerte, todo ha quedado en un susto
Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 9 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Evren no puede evitar sentirse profundamente frustrado al descubrir que no pueden tener al bebé. En cuanto a Timur, se ve sorprendido al ser retirado del cargo de médico jefe por haberlo obtenido de una manera completamente ilícita. Evren, por su parte, aceptó la propuesta de mudarse a Estados Unidos de manera impulsiva, pero quiere rechazarla para poder cumplir su sueño, que es construir una vida junto a Bahar.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Bahar, en día de la ceremonia y frente a todos los invitados, comunica que no quiere casarse. Es más, ¡sale corriendo! Es un hecho que la protagonista de esta serie está profundamente agobiada con la situación que está atravesando, hasta tal punto que sufre un ataque de ansiedad. Entre otras cuestiones, porque cree que ella y Evren tienen prioridades completamente distintas, por lo que tiene muchísimo miedo de acabar sufriendo. De un instante a otro, Timur sufre un desmayo por el que acaba ingresado en la UCI, mientras que Umay y Aziz no dudan un solo segundo en culpar a su madre de todo lo que ha ocurrido con el doctor. ¡No les tiembla el pulso a la hora de señalarla!
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 15 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Timur empieza a recuperarse del infarto que ha sufrido, y se alegra al saber que Bahar no se ha casado. El doctor cree que lo ha hecho porque sigue enamorada de él, por lo que no puede evitar soñar con una posible reconciliación.
Çagla se entera de que Tugra es un maltratador, por lo que hace todo lo que está en su mano para tratar de hablar con Rengin y lanzarle una advertencia. Ella, en cambio, cree que su único objetivo es fastidiarla ahora que ha conseguido el puesto de médico jefe. Tugra ha obligado a Rengin a firmar unos papeles y ella se queda asustada al ser testigo de su agresividad.
La doctora no deja de pensar en las cosas que le contó Çagla, por lo que opta por investigar a Tugra para saber muchos más detalles sobre su historia. Efsun recibe la terrible noticia de que está muy enferma y le queda poco tiempo de vida. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
