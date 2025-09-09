Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Evren, dolido, se marcha tras lo sucedido con Bahar

Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en una de las series turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 8 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Aziz se siente profundamente decepcionado con su madre, puesto que se ha sentido apartado con el compromiso entre Evren y ella. Por si fuera poco, le está costando asimilar que su madre va a casarse con otro hombre.

Como no podía ser de otra manera, Timur se siente profundamente deprimido tras enterarse de que Bahar está embarazada. Es más, no duda en confesar la noticia a Efsun, que se queda verdaderamente sin palabras. Los seres queridos de Bahar y Evren celebran con ellos la pedida de mano, pero la situación se torna algo tensa. Sobre todo tras la llegada de Efsun, que termina de estropearlo todo. Por si fuera poco, Evren y Bahar han recibido la peor de las noticias respecto al embarazo. Algo que será un durísimo golpe para ambos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 9 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Bahar sorprende a todos al decir que no se casará con Evren y se va corriendo. Una decisión que deja al novio sin palabras. Luego, encuentran a Timur inconsciente en el suelo del baño. Por ello, deciden llamar a los servicios médicos. Al final, todo queda en un susto y el hombre se encuentra estable. Pero, tienen que decidir si se somete a un bypass o no. Posteriormente, Evren sigue completamente roto por lo que le hizo Bahar.

Pero, cuando acude al hospital tras un llamado de Rengin, se reencuentra con ella. Un encuentro donde ambos se sinceran y ella le cuenta que su futuro no es compatible con el que podrá tener a su lado. Sin embargo, el joven no comprende su postura y se enfada. Un fuerte enfrentamiento donde le deja claro que no quiere saber nada más de ella. Pues, Bahar tomó la decisión por él sin consultarle antes. Efsun le oculta todos lo que le está pasando, pero Seren se enfada con ella acusándola de abandono. Una acusación que tiene lugar sin saber lo que está sufriendo su madre. Luego, Nevra le pide a Bahar que vaya a ver a Timur. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Antena 3.