El chantaje de meter en un mismo decreto las pensiones y la moratoria antidesahucios

Un año más, el Gobierno pretende hacer trampas. No es ninguna novedad, porque va en su naturaleza. Pero tratar de meter en un mismo decreto ley la subida de las pensiones con, por ejemplo, la moratoria antidesahucios es una estrategia propia de tahúres. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Ya el año pasado hizo lo mismo y, al final, se vio obligado a trocear el original decreto ómnibus -el cajón de sastre donde metió todo- en varios decretos leyes, después de que el Congreso se lo tumbara.

Y este año tanto PNV como Junts se han comprometido ante las plataformas de afectados por la ley antidesahucios a votar en contra de su moratoria, al igual que PP y Vox. Así que Sánchez está en una encrucijada: volver a las andadas y mezclar la velocidad con el tocino en un solo decreto ley, arriesgándose a perder, o llevar en un decreto aparte el asunto de la moratoria antidesahucios -pactada con Bildu- con riesgo evidente de que también salga escaldado.

En cualquier caso, y si el Gobierno volviera a hacer lo mismo -un solo decreto ley mezclando churras con merinas-, los pensionistas deberían saber que Pedro Sánchez los utiliza vilmente como moneda de cambio, haciendo depender la subida de sus pensiones del visto bueno a su ley en beneficio de los okupas.

Que Sánchez está metido en un callejón sin salida es una evidencia, por lo que, en estas circunstancias, la tentación será la de volver a utilizar el chantaje de las pensiones como arma de extorsión política. Pero el Sánchez de hoy, con Junts enfrente y, en consecuencia, sin apoyos suficientes, tendrá que tentarse la ropa. Porque eso de acusar al PP y Vox de votar en contra de la subida de las pensiones ya no cuela. Porque PP y Vox de lo que están en contra es de que para subir las pensiones Sánchez les obligue a votar a favor de los okupas.