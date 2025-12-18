No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En una de las nuevas entregas de First Dates, los espectadores han podido ser testigos de cómo Carlos Sobera se ha quedado completamente sin palabras al ver el vestuario que Fran, un soltero, escogió para la ocasión: «Viene usted súper elegante», comentó. El comensal, que llegaba desde Guardamar del Segura, no tardó en responder: «Me visto de una forma bastante jovial para mi edad (…) Me pongo camisas y pantalones dentro de lo que está a la moda y de un buen nivel, sin pasarme».

Por si fuera poco, el comensal de First Dates no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Me siento, más o menos joven. En mi día a día me gusta mucho andar e ir a al karaoke, me gusta divertirme de buenas maneras». Como suele ser habitual, Carlos Sobera le preguntó por el amor, sin tan siquiera esperar que se iba a quedar profundamente sorprendido por la dura historia del comensal: «Mi primera mujer se murió muy joven. Es que me he casado dos veces y las dos han fallecido», explicó, y añadió: «Fue muy duro y no es conveniente hablar mucho de eso». El presentador del dating show se mostró impactado: «No me digas…» A pesar de lo que había dicho, optó por seguir contando su historia: «Además, tuve otra fatalidad. Uno de mis hijos también murió».

Al ser consciente de lo consternado que estaba el presentador, el comensal añadió algo más: «Carlos, como aquel que dice, he estado dando tumbos, sin tener suerte, pero espero que hoy voy a tenerla». Sobera se limitó a hacer el siguiente comentario: «La vida te lo debe». Su cita para esa noche era Fina, una jubilada que llegaba desde Alicante.

Entre otras cuestiones, se definió de la siguiente manera: «Soy una persona muy activa, no paro. Tengo todas las mañanas de la semana ocupadas». Nada más conocerse, Fran explicó ante las cámaras de First Dates qué le había parecido su cita: «Es muy guapa, es el tipo de persona que me gusta, por lo menos en el físico». Ella fue más allá: «Viene muy bien arreglado con su traje. Me encanta».

Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para la ocasión, con la firme intención de conocerse un poco más. No tardaron en descubrir que viven a pocos kilómetros y que tenían en común la pasión por la actividad física y el deporte. Además, jugaron a tratar de adivinar la edad del otro.

«Creo que tienes 71 o 72, por ahí. Más no creo», comentó Fina, pero Fran confesó la verdad: «Tengo 75». Algo que sorprendió muchísimo a la soltera, puesto que aseguró que los llevaba muy bien: «Tiene un aspecto físico muy cuidado, en general. Me gusta». Él pensó que la comensal tenía 72 años, pero falló, puesto que en realidad tiene 70, pero está a punto de cumplir los 71. «No me vayas a pegar por un año…», bromeó el soltero.

En la decisión final, Fran se mostró de acuerdo a la hora de tener una segunda cita con Fina: «He visto que es una buena mujer y quiero conocerla más». Ella, por su parte, no dudó un solo segundo en hacer el siguiente comentario: «No tendría una segunda cita, sino tres, cuatro…» ¡Parece que el amor triunfó!