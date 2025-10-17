‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué audiencia hicieron ayer, jueves 16 de octubre?

El Hormiguero ha terminado la semana por todo lo alto, con una victoria aplastante sobre La Revuelta en audiencias que ha estado provocada, en parte, por la expectación de ver por primera vez a Juan del Val en televisión tras ganar su comentado Premio Planeta 2025. Por su parte, David Broncano pierde de la manera más contundente que se recuerda esta temporada, tanto que estuvo cerca de perder la segunda posición de la noche, ya que el tramo Express de la gala de Supervivientes estuvo a menos de dos puntos de diferencia en su tramo de emisión.

Pablo Motos arrasa en el access prime time con un espectacular 17,6 % de cuota y 2.078.000 espectadores, datos que confirman que lo conseguido en la noche del miércoles no era un dato anómalo. Por su parte, La Revuelta se despeña y pierde en su duelo por más de cinco puntos contra las hormigas, quedándose en un 11,7 % de share y 1.377.000 espectadores. No muy lejos se queda la primera parte de la gala de Supervivientes, que con 1.173.000 espectadores, equivalente a un 10% de cuota, se acercaba para lograr el segundo puesto de la noche.

Así quedaron el resto de programas de la franja:

‘First dates’: 8,1 % y 954.000

‘El Intermedio’: 6,6 y % 782.000

‘Cifras y letras’: 6,5 % y 767.000

En la segunda parte de la noche, la que comienza más allá de las 23 h y a la que sólo los menos madrugadores llegan, los espectadores se decidieron por Supervivientes, que lideró sin problemas en una noche que vivió una nueva Noria Infernal para la historia.

‘Supervivientes All Stars’: 17,3 % y 1.047.000

‘Futuro imperfecto’: 11,9 % y 910.000

La encrucijada 9,4 % y 705.000

Horizonte: 9,3 % y 576.000

‘El Taquillazo’: ‘El coleccionista de amantes’: 4,3 % y 303.000

Telecinco sigue mejorando en sus audiencias de las tardes

Después de muchos meses, Agárrate al sillón, el concurso que pelea directamente contra Pasapalabra, ha conseguido su mejor dato en espectadores, firmando un 9,2 % y 831.000 espectadores. Antes, El tiempo justo, de Joaquín Prat, cierra una de sus mejores semanas desde su estreno con un 9,3 %, lo que demuestra que sigue ganando adeptos y cada vez más cerca del doble dígito.

El Minuto de Oro del día se lo lleva también un programa de la tarde, pero esta vez es Pasapalabra, que lo consigue a las 21:03 h, reuniendo 2.867.780 espectadores y un 27.8% de share, siendo el momento más visto de todo el día en televisión. Eso hace que Vicente Vallés se beneficie de un enorme arrastre de audiencia y que lo aproveche para que su Antena 3 Noticias 2 logre una media de 19,5 % y 2.133.000 espectadores, que le sirven para liderar en los informativos de la noche. Sin embargo, el informativo con más share vuelve a ser, como casi siempre, el de Sandra Golpe a las 15 h, que reúne en Antena 3 Noticias 1 a un 24 % y 2.120.000 espectadores, ganado en cuota, aunque quedándose por debajo en espectadores.