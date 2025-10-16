‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: ¿qué audiencia hicieron ayer, miércoles 15 de octubre de 2025?

Después de que el martes 14 de octubre estuviese marcado por la emisión del partido de la selección española de fútbol en La 1, las audiencias de la televisión de ayer, miércoles 15 de octubre han vuelto a la normalidad. El Hormiguero y La Revuelta han tenido una nueva entrega de su particular batalla en la primera parte de la noche. Antena 3 ha recuperado el liderazgo del día, después de que TVE haya sacado pecho por ganar por la mínima y gracias a datos dopados gracias a los grandes eventos de los últimos días, como las retransmisiones deportivas y el desfile del Día de la Hispanidad.

El access prime time ha sido para El Hormiguero, que se dispara respecto al martes y supera los dos millones de espectadores (2.010.000) y logra un 16,9 % de cuota gracias a David Bustamante, datos que conseguía con facilidad cuando no tenía a La Revuelta como competencia. David Broncano no pueden contra el programa de Antena 3 y se quedan a casi tres puntos de distancia, logrando un 14,5 % de cuota de pantalla, lo que se traduce en 1.692.000 televidentes.

A una gran distancia, el tercer puesto se lo lleva First Dates, que logra superar incluso a Telecinco (su hermana mayor), dejando claro que se tenía que haber quedado en la principal cadena de Mediaset y no haber vuelto a Cuatro. Mientras, El intermedio y Cifras y letras pelean por el farolillo rojo de las grandes cadenas.

‘First dates’: 7,8 % y 940.000

‘Supervivientes All Stars: Última hora’: 7 % y 820.000

‘El Intermedio’: 6,6 % y 798.000

‘Cifras y letras: 6,3 % y 767.000

El prime time, que cada vez comienza más tarde, estuvo dominado por el segundo capítulo de la serie Sin gluten, la comedia protagonizada por Diego Martín y de la que te hemos hablado en Happy FM. Juego de Pelotas pierde el doble dígito, pero le sirve para aguantar en segunda posición, mientras que hay que destacar los buenos datos de Callejeros en Cuatro.

‘Sin Gluten’: 13,7 % y 991.000

‘Juego de pelotas’: 9,4 % y 611.000

‘La Agencia’: 7,9 % y 567.000

‘Callejeros’: Policía nacional: 6,1 % y 441.000

‘El Taquillazo’: ‘La tribu’: 5,3 % y 390.000

En la tarde, El tiempo justo sube tres décimas respecto al día anterior y alcanza el 9,7 % y 731.000 espectadores, plantando cara a los programas en directo de la tarde. Al final de la tarde, Pasapalabra celebra su emisión más vista de la temporada gracias a un 21,3 % y 1.978.000 espectadores, conseguidos por Roberto Leal, que sigue esperando a que el Bote para Rosa y Manu.

Antena 3 recupera el liderato del día en audiencias

Como decíamos antes, La 1 pierde el liderato del día después de quedarse sin grandes eventos en su programación. La pública pierde casi tres puntos en un día, bajando del 16,2 % del martes al 13,4 % del miércoles. La de Atresmedia sube (13,7 % el martes vs. 14,3 % el miércoles).