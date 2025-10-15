Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: Antena 3 aguanta bien frente al fútbol

Las audiencias del martes 14 de octubre han estado marcadas por la emisión del partido entre las selecciones de España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026, dando unos números espectaculares para La 1. El fútbol ha provocado que La Revuelta haya tenido que retrasar su horario, mientras que El Hormiguero ha demostrado su fortaleza al conseguir mantener a la mayor parte de su fiel audiencia, pese a que el fútbol ha dejado al resto de cadenas bajo mínimos. Así han quedado las audiencias de ayer en televisión.

La franja del access prime time, en la que se emite La Revuelta, ha estado ocupada por el evento deportivo, que ha dominado sin rival con un brutal 30,1 % de cuota y 3.770.000 espectadores, datos imposibles para otros programas que no sean grandes eventos. Por su parte, El Hormiguero apenas ha perdido unas décimas respecto al lunes y se ha mantenido en sus números habituales gracias a la visita de Susanna Griso, que reunía al 14,9 % y 1.853.000 espectadores. Los más afectados han sido los espacios de Cuatro, Telecinco y laSexta, que sí que han notado el efecto del fútbol en sus audiencias con bajadas generales.

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: Express’: 8,7 % y 1.059.000

‘First dates’: 6,1 % y 759.000

‘El Intermedio’: 5,9 % y 749.000

‘Cifras y letras’: 5,5 % y 720.000

En la segunda parte de la noche, Supervivientes ha dominado, aunque también ha tenido que pelear con La Revuelta, que apenas ha coincidido durante media hora con El Hormiguero. El capítulo de la serie Renacer se mantiene por encima del doble dígito, mientras que Código 10 consigue hacer récord de temporada. La nota negativa, un martes más, es para Tesoro o cacharro, en laSexta, que sigue bajo mínimos.

‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’: 16,1 % 938.000

‘La Revuelta’: 14,6 % y 1.426.000

‘Renacer’: 10,2 % y 714.000

‘Código 10’: 6,2 % y 358.000.

Tesoro o cacharro 3,3 % y 260.000

Hay que destacar los buenos datos de la tarde de Telecinco, que con Joaquín Prat al frente logra vencer en horario de competencia a Directo al grano (La 1) con un gran 10,3 %, aunque el dato global queda en un 9,4 % y 725.000 espectadores debido al diferente horario de emisión de los dos programas. Después, El diario de Jorge vuelve a hacer récord de temporada y lidera en su franja con un 11,5 % y 802.000 espectadores.

La 1 celebra su victoria frente a Antena 3, aunque es un espejismo

La cadena pública está celebrando grandes datos en los últimos días, llegando a superar a la de Atresmedia, pero todo es gracias a grandes eventos como el desfile del Día de la Hispanidad o el partido de la selección española. Este martes TVE vence con un 16,2 % frente a Antena 3 con un 13,7 %, aunque cuando la programación vuelva a la normalidad se ajustarán.