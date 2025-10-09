‘Sin Gluten’: ¿cuántos capítulos tiene la serie que se emite los miércoles en La 1?

La 1 de Televisión Española se ha propuesto hacer de esta temporada televisiva una de las mejores, y vaya si lo está consiguiendo. Si cada tarde conquista a la audiencia con la emisión de producciones como La Promesa o Valle Salvaje, por la noche también tiene previsto conquistar el prime time. Y es que, tal y como se ha podido ver, este pasado miércoles, 8 de octubre, presentó de manera oficial Sin Gluten, su nueva apuesta audiovisual. Una ficción que tiene como objetivo emitirse tras la Revuelta y que ha sido creada por Araceli Álvarez de Sotomayor. Pero, ¿qué podremos ver en la serie?

Sin Gluten es una producción española que narra la historia de un chef de éxito que triunfa con su trabajo. A pesar de todo, un fatídico día, borracho, insulta a unos comensales. Un desafortunado altercado que es grabado por uno de los presentes y publicado en redes sociales. Lejos de quedar aquí, el protagonista de esta trama se queda sin su restaurante y sin su casa, pues no tiene como pagarla. Por ello, no le queda más remedio que mudarse a la casa de su madre. Asimismo, respecto a su trabajo, comienza a trabajar como profesor de cocina en la escuela donde aprendió todo lo que sabe ahora. Un cambio de 180º en su vida que no será fácil de aceptar.

La serie se ha presentado como una comedia fresca, pero muy reflexiva. Una ficción que ha sido producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video. Asimismo, uno de sus ingredientes especiales es su reparto de actores. Pues, cuenta con rostros muy conocidos y aclamados de la industria.

Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó son algunas de las estrellas que aparecen en Sin Gluten.

¿Cuántos capítulos tiene ‘Sin Gluten’, la nueva serie de La 1 de Televisión Española?

Según se ha podido saber, la comedia se presenta en la cadena española con un total de 8 capítulos. Cada entrega presenta una duración que ronda los 45 minutos, pero La 1 de Televisión Española ya ha tomado cartas en el asunto al respecto. Y es que, según se ha podido saber, el grupo de comunicación ha decidido emitir dos episodios por semana, cada miércoles.

Por lo tanto, serán cuatro semanas de absoluto infarto y entretenimiento en la cadena. Asimismo, en el caso de no poder verlo, se ha informado que la ficción llegará también a Prime Video. Un estreno que tendrá lugar este viernes, 10 de octubre. Eso sí, para poder verlo en la plataforma de streaming será necesario estar suscrito a uno de los planes de pago.