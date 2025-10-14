Un soltero de ‘First Dates’, descolocado con la sorpresa de su cita: «Me he puesto hasta nervioso»

El pasado 13 de octubre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. Un encuentro televisivo donde se pudo conocer a solteras como Ginnet, una joven de 22 años que se presentó como una técnico en emergencias sanitarias, cantante y compositora. Originaria de Palma de Mallorca, la soltera se presentó en el formato con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Pues, tal y como ella misma explicó, no ha tenido mucha suerte en este ámbito de su vida. Asimismo, a nivel personal, le encanta el «tonteo» y ser directa con los chicos. Por ello, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le concertó una cita con Alejandro.

El soltero, de 26 años, se presentó como un vigilante de seguridad y un influencer de Málaga. El primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante particular. Pues, mientras el participante manifestó sentirse muy atraído por su cita, ella opinó todo lo contrario. «No es mi prototipo», confesó en uno de los totales. Pero, a pesar de ello, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en seguir conociéndose mejor. Por ello, Carlos Sobera los acompañó hasta su mesa en el restaurante. Fue así como ambos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor.

«Me parece madura, centrada y me ha sorprendido bastante», opinó el participante. Por su parte, Alejandro le contó que su «lado oscuro» era ser influencer. Un humor con el que Ginnet simpatizó bastante. Pero, no lograba ser cautivada por su físico. «Me cuesta encontrar chicos así, siempre se los pido al universo, pero ahora que me lo trae no me gusta», comentó ella al equipo de cámaras.

La velada fue avanzando y Alejandro decidió amenizar el rato con uno de sus chistes verdes. «¿Quieres un chiste verde rápido? Una lechuga en una moto», le dijo. «Es malísimo», comentó ella entre risas. Pero, por mucho que el soltero lo intentó con otro chiste, el resultado era igual. Por otro lado, a nivel sentimental, ella le contó que nunca ha tenido novio. Él, por su parte, le explicó que había tenido tres, pero que todas habían concluido por infidelidades de sus ex parejas.

Un conjunto de situaciones que han propiciado que el soltero se haga más desconfiado. Así pues, y con el objetivo de aligerar el ambiente, la joven apostó por levantarse y sorprender a su cita con una inesperada actuación frente a todos. Fue así como lo instó a bailar de manera íntima y sin ningún tipo de pudor.

La decisión final de ‘First Dates’

«Me he puesto hasta nervioso, me ha sacado los colores y me ha puesto hasta cachondo», confesó él. Ginnet, por su parte, indicó que se había dejado llevar por el ritmo, pero que creía que su cita confundió la situación. «Se que la he gustado por la miradita y el perreo. Eso no lo haces con alguien que no te gusta, uno más uno dos», comentó.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, Alejandro sí quiso tener una segunda cita con Ginnet. «Es muy difícil ponerme nervioso y has superado mis límites con creces», le dijo. Pero ella, lamentablemente, no opinó lo mismo y rechazó seguir conociéndolo.