‘First Dates’: Los tatuadores de España ponen el grito en el cielo por lo que pasó en el programa

First Dates se ha convertido, poco a poco y con el paso de los años, en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. El popular show de citas a ciegas lleva casi diez años presentando a solteros de todos los rincones del país para ayudarles en su travesía amorosa. Pues, encontrar el amor en pleno 2025 está siendo una actividad de riesgo para muchos. Por ello, recientemente, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Diego, un murciano, de 35 años, que se presentó como un hombre «artístico y místico». Un participante cuyos requisitos provocaron que la organización le presentase a María, una leonesa de 32 años, astróloga y terapeuta holística.

La pareja de solteros vivió una cita bastante amena donde no faltaron las risas. Pero, el momento de la discordia llegó cuando se trasladaron hasta el reservado del programa. ¿El motivo? El soltero le pidió a la joven que le realizase un tatuaje. Un gesto espontáneo y divertido para ambos, pero que ha terminado por despertar muchas críticas. Pues, tal y como se pueden ver en las imágenes, la soltera le realiza el tatuaje al joven y lo hace sin ningún tipo de protección sanitaria ni material profesional adecuado.

La Unión Nacional Tatuadores y Anilladores Profesionales (Untap) ha emitido un comunicado al respecto y se ha mostrado muy contundente con la productora de First Dates. «Recordamos que el tatuaje es una práctica sanitaria y artística regulada, que requiere formación, higiene, material esterilizado y un entorno controlado», indican. Y es que, han decidido compartir un fragmento del programa con el Área de Sanidad Ambiental de la Comunidad de Madrid para que se abra un expediente sancionador contra la productora.

La asociación ha querido emitir este comunicado como toque de atención a la productora, pues no lo consideran un simple error. First Dates es uno de los programas más vistos de la parrilla televisiva española. Por lo tanto, normalizar conductas que pueden poner en riesgo la salud pública no es una opción viable. De momento, la productora del programa de Cuatro no se ha pronunciado.

Esta situación no ha sido la única denunciada por la organización. Y es que, el pasado 2024 criticaron duramente un vídeo del cantante Dani Martín donde aparecía tatuándose en su estudio de grabación sin guantes. «Lo denunciamos, en primer lugar, porque se tatúa sin guantes», indicó por aquel entonces Fidel Prieto, secretario de Untap, al periódico El Mundo.

Respecto a lo que se vio en First Dates, Prieto ha querido señalar un momento que considera muy alarmante. Y es que, tal y como se puede ver, la soltera se chupó un dedo antes de limpiar la sangre del tatuaje. «Imagínate que en la Seguridad Social, cuando te fueras a hacer un análisis de sangre, en vez de ponerte una gasa, la enfermera se chupara el dedo y lo dejara un minuto en tu piel: saldría en todas las noticias de todos los telediarios», explicó.

«Me ha dejado sorprendido que no haya nadie de Mediaset España que haga de filtro, emiten cualquier cosa sin ningún tipo de control», afirmó Prieto. Y es que, la asociación quiere que se comprenda que hacer un tatuaje no es un juego ni algo que te lo puede hacer cualquiera. Por el contrario, es un procedimiento que requiere manos de profesionales y mucha higiene.