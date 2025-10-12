Un soltero de ‘First Dates’ enloquece a su cita con un sensual baile: «Me ha puesto nervioso»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo al que cada vez acuden más participantes. Pues, tras casi una década en emisión, se ha convertido en uno de los formatos más seguidos de nuestro país. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a Giorgio, un soltero italiano de 26 años. El comensal es auxiliar de vuelo que anda en busca de «un chico morenito, de origen latino» y que «tenga chispita». Por ello, y teniendo en cuenta sus requisitos, la organización del programa quiso presentarle a Camilo.

El colombiano, de 29 años, es un auxiliar de enfermería al que no le ha ido muy bien en el amor. El primer encuentro entre ambos solteros fue muy acertado. De hecho, los participantes disfrutaron de una velada repleta de risas y cosas en común. Por ello, tras finalizar la comida, no dudaron dos veces en conocerse de manera más íntima en el reservado del programa. Fue entonces cuando activaron la opción de Intimidad total. De esta manera, las luces se apagaron y comenzaron a bailar. Pero, eso no fue lo único que hicieron en la oscuridad.

Camilo quedó en enseñarle sus pasos prohibidos para bailar. Por ello, desde que la organización del programa les puso música, no dudó en ponerse manos a la obra. «¿Has escuchado este tema?», le preguntó a su cita. «No, pero me dejo llevar, venga», le respondió el italiano.

Seguidamente, el colombiano comenzó a bailar y lo hizo de manera seductora. Unos movimientos que sorprendieron a su cita. «Ay, por favor… Mira qué bien me bailas», le dijo. La temperatura comenzó a aumentar en la sala, pues la chispa entre ambos solteros iba en aumento. «A mí me cuesta ponerme nervioso, y no sé qué me ha pasado. Muy juguetón, muy fogoso… Y a mí eso me vuelve loco», contó Giorgio.

La cita entre la pareja de solteros iba marchando a las mil maravillas. Por ello, y tras disfrutar de un agradable momento juntos, los solteros se dirigieron hasta la sala de la decisión final para sincerarse. Un encuentro donde Camilo fue el primero en tomar la palabra.

La decisión final de ‘First Dates’

«Sí, la verdad que tendría una segunda cita con Giorgio. Porque, además de que tiene los ojos muy bonitos, me parece un chico simpático, agradable y que me demuestra que le gusto», le dijo. Por su parte, Giorgio no ha opinado menos. Y es que, él también había disfrutado mucho de la cita.

«Hombre, claro. Aparte de guapísimo, me transmite buenas vibras», le confesó. Unas declaraciones con las que ambos solteros dejaban claro que habían hecho «match» gracias al equipo de First Dates. Por ello, se marcharon del programa juntos.