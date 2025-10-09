No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Fanny y Alfredo tuvieron la oportunidad de disfrutar de una cita. Los dos solteros acudieron al restaurante más famoso de la televisión con ganas de enamorarse pero, sobre todo, con las ideas muy claras. «Busco una pareja normal, pero que siga mis locuras y que podamos experimentar cosas nuevas», explicó la directora de una clínica dental. Además, dio a conocer a Carlos Sobera cuál era su otra pasión: ser influencer. Pero no todo quedó ahí, puesto que desveló que llevaba solamente tres meses soltera, pero quería encontrar a alguien «que sepa llevar las riendas de la situación».

Su cita para esa noche era Alfredo, un chófer que llegaba desde Barcelona. Nada más coincidir en el programa, la primera impresión fue buena… excepto para Fanny. En un principio no le gustó en absoluto. Aun así, optó por darle y darse una oportunidad para ver qué podía surgir entre ellos. Poco después, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la cita. No tardaron en darse cuenta de que tenían muchas cosas en común. A pesar de todo, durante la velada, tuvo lugar un momento «tierra trágame». Concretamente, cuando empezaron a sincerarse sobre sus gustos sexuales.

Fue entonces cuando Alfredo se animó a definirse como alguien «aventurero», a quien le fascina «inventar». En ese preciso instante, el soltero de First Dates dejó completamente descolocada a su cita con una pregunta de lo más curiosa: «¿Has visto Anatomía de Grey?», cuestionó, dejando descolocada a la influencer.

Fanny no tardó en darse cuenta de que se trataba de un lapsus y que, en realidad, se refería a algo completamente diferente: «Cincuenta sombras de Grey». Como era de esperar, no pudo evitar romper a reír tras el desliz de Alfredo. «¡Eso, eso! ¡Que me equivoqué!», exclamó el comensal.

Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Eso me gusta. Inventando y viendo…» Así pues, como era de esperar, el soltero quiso sincerarse como nunca respecto a lo que más le gusta hacer en la intimidad. Es más, ha hablado sin ningún tipo de pudor ni tapujo sobre este asunto.

«Hay que disfrutar del sexo», indicó Fanny. Todo ello mientras reconoció ante las cámaras del equipo de First Dates que le gustaba mucho la forma de pensar de su cita, sobre todo en el ámbito sexual. En la decisión final, Alfredo se mostró dispuesto a tener una segunda cita con Fanny fuera del dating show. Algo en lo que ella estuvo de acuerdo: «Pienso que ha habido química y que se le puede quitar la timidez».