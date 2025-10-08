Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita con un comentario: «No lo tenías que haber dicho»

First Dates continúa reuniendo a nuevos solteros en su local del amor. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Cuatro. Y es que, ya son casi diez años los que el programa lleva ayudando a personas de todos los rincones de España a encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Un encuentro televisivo que, el pasado 7 de octubre, nos presentó a José. El soltero, de 58 años, es un valenciano que se dedica al sector inmobiliario. Estuvo casado durante 20 años, pero hace tres que decidió separase. Desde entonces, se ha tomado un tiempo para sí mismo. Pero, considera que ya va siendo hora de volver a enamorarse.

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a María. La soltera, de 56 años, se presentó como una comercial que tiene muchas ganas de encontrar el amor. El primer encuentro entre la pareja de solteros no estuvo nada mal, por lo que decidieron trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Fue entonces cuando ambos comenzaron a hablar de diversos temas para descubrir si compartían algún gusto o afición en común o no. Pero, lo que no vio venir el soltero fue que sus confesiones terminarían siendo su mayor sentencia.

«A mí me gustó mucho salir desde jovencito, me gusta mucho salir. El miércoles estuve de fiesta un día entero en Mallorca. Yo he hecho salvajadas cuando era joven y hasta que me casé estaba zumbado: las tías, el sexo, todo lo que se podía probar en esta vida…», le confesó José a su cita. Unas declaraciones que espantaron a María.

«Demasiado fiestero. A ver, que está muy bien, pero a mí ese ritmo es que no me apetece», comentó ella en uno de los totales. Pero, las confesiones de José no concluyeron ahí. De hecho, fueron a peor. «A mí me encantan los toros», le dijo. Ante ello, lejos de quedarse callada, la soltera lo interrumpió para decirle lo que pensaba al respecto.

«No. No lo tendrías que haber dicho. Soy antitaurina. Pero antitaurina y antimaltrato. Yo soy vegetariana. Todo lo que sea relacionado con un animal, no me gusta», le dijo completamente seria. La situación, tras esto, fue un poco tensa entre ambos. Y es que, estaba quedando claro que no tenían muchas cosas en común.

La decisión final de ‘First Dates’

En la decisión final de First Dates, los solteros lo tuvieron claro. «Yo veo que es una persona que ha valido la pena conocer, pero necesitaría tener alguna cita más. Coincidimos en muchas cosas, y en las que no coincidimos, veo que es una persona sincera, educada y que tengo que hablar más con ella. Pero claro, por supuesto», opinó José.

Sin embargo, para su mala fortuna, María no dejó la puerta abierta a una segunda cita. «Yo me he sentido súper bien, pero más bien le he visto como un compañero de trabajo, como un amigo», sentenció.