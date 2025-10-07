First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. De esta forma, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. En la nueva entrega de First Dates emitida el pasado lunes 6 de octubre, los espectadores pudieron conocer a Pedro, un cocinero y escayolista de 80 años que llegaba desde Alicante. Entre otras cuestiones, desveló que se consideraba una persona con mucho humor: «Me encanta gastar bromas a todo el mundo». Su objetivo era encontrar a una mujer que fuese «guapita» pero, sobre todo, fuese «buena persona». Su cita para esa noche era Celia, una auxiliar administrativa de 72 años de Valencia. Se definió como una mujer «moderna» y con ganas de conocer a un hombre para poder ir «juntos a una».

En cuanto a la primera impresión, Celia tuvo claro que no le había parecido, ni mucho menos, el «más guapo». Algo en lo que el soltero estuvo de acuerdo: «Prefiero a alguien igual de alto que yo para poder disfrutar de ella en el baile y en todo», explicó el comensal ante las cámaras de First Dates. Después de intercambiar unas palabras, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Una vez sentados, Pepe quiso saber cuáles eran las intenciones de Celia. Ella reconoció que quería ver qué surgía, conociéndose y viendo los gustos que tenía cada uno. Respecto a si le gusta o no la soledad, el soltero fue honesto: «Si he venido es porque estoy cansado de la soledad». Acto seguido, Pedro fue mucho más allá: «Llevo 9 o 10 años solo», reconoció. A pesar de todo, confiesa que es una situación que no lleva del todo mal.

La comensal, al descubrir los gustos de su cita, se vio sorprendida: «Tenemos bastantes cosas en común». El alicantino estaba de acuerdo, puesto que estaba teniendo la misma sensación. Así se lo hizo saber al equipo de First Dates: «Yo con Celia estaría toda la noche cenando y hablando. Veo que se puede hablar con ella», explicó.

Lejos de que todo quede ahí, durante la velada, el escayolista quiso comentar a Celia que es divorciado y que lo pasó realmente mal con su ex pareja. Entre otras cuestiones, porque se veía a escondidas con su ex novio, y es algo que le generó mucho dolor. La valenciana le hizo saber que lo que más odia en el mundo son las mentiras, precisamente porque todas las personas con las que ha estado le han sido infiel.

«Yo he pillado mentira y me seguían mintiendo, y no me da la gana», explicó la comensal. En un momento dado de la noche, al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, Pepe se armó de valor para parar los pies a su cita: «No me dejas hablar». Poco después, pasaron a la sala para poder vivir un momento de ‘intimidad total’, donde no solamente se dejaron llevar, sino que incluso se besaron.

En la decisión final de First Dates, Celia dejó muy claro que no le importaría en absoluto tener una segunda cita con el alicantino, reconociendo que se lo había pasado «de cine». A pesar de todo, y de la gran cantidad de cosas que tenían en común, Pepe solamente estaría dispuesto a volver a verla si es como amigos. ¡El amor no triunfó!