Un soltero de ‘First Dates’, descolocado al saber que su cita habla con espíritus: «Me parece…»

Comienza el mes de octubre y en First Dates lo hacen de la mejor manera que saben hacer: con nuevos solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más consolidados de la parrilla televisiva española. Pues, ya son casi diez años lo que lleva en emisión. Por ello, participantes como Noayla, de 19 años, y Marcos, de 25 años, no han querido perderse este encuentro. Y es que, a pesar de su juventud, ambos ansían poder encontrar a su media naranja. Por ello, han querido ponerse a las manos de Carlos Sobera y su equipo de expertos.

La soltera se presentó como una creadora de contenido que vive en Barcelona. Él, por su parte, es un programador que también vive en la ciudad condal. Un primer encuentro entre ambos solteros que no ha estado nada mal, pero que tampoco ha sido para tirar cohetes. Por ello, decidieron trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Sin embargo, entre tema y tema, hubo una cuestión que el soltero nunca se esperó: la de los espíritus.

«¿Y crees en los espíritus?», le preguntó Noayla sin filtros. Sin saber cómo responder, el joven intentó abordar el tema como pudo. «Creo un poquitín en que haya cosas y que haya gente que no ha llegado a salir del plano terrenal como tal», le dijo. Unas palabras que le sirvieron a la comensal de puente para contarle el motivo de su pregunta.

«Es que yo hablo con espíritus», le dijo. Una confesión que dejó a Marcos estupefacto. De hecho, no supo como salir de su asombro. Un impacto que percibió la joven, que no dudó en comentarlo con el equipo de First Dates. «Yo creo que Marcos se ha asustado cuando le he dicho que yo hablo con espíritus, pero a mí me gusta ver esa reacción en su mirada», señaló.

Lejos de dejarlo ahí, la soltera le explicó cómo puede hablar con personas que no están vivas. «Es que mi abuela es vidente y se ve que yo también he heredado eso. Con los años, literalmente, fui desarrollando. Podía obtener lo que me decían, mensajes y todo eso. Y siempre que yo he dicho un mensaje que me ha dicho un espíritu, a la persona que estaba conmigo le ha coincidido. Osea que tengo el don», comentó como si nada.

La decisión final de ‘First Dates’

Pero, Marcos no ha terminado de creerla. «Lo de hablar con espíritus me parece un poquitín más de cuenta cuentos que de otra cosa», indicó en uno de los totales. Por su parte, Noayla intentó demostrar sus dotes adivinando el horóscopo de Marcos. Pero, no tuvo los resultados esperados. «No ha dado ni una. Me ha dicho medio horóscopo», comentó él entre risas.

Al final del encuentro, en la decisión final de First Dates, ambos lo tuvieron claro. «La verdad es que yo personalmente no tendría una segunda cita con Noayla, aunque me haya caído muy bien no he notado ese feeling», confesó Marcos. «Yo tampoco tendría una segunda cita. Más que nada porque no ha habido ese feeling que tú dices, no tenemos tantas cosas en común, tenemos de diez, una, y ya está. Pero que te vaya muy bien, espero que encuentres lo que buscas. Un placer», sentenció ella.