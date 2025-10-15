Avance del capítulo de ‘Sin Gluten’ de hoy: Ricardo vuelve al alcohol y su conexión con Sonia crece

Sin gluten es la nueva serie de TVE que sirve como apuesta para las noches de los miércoles. En su segundo episodio tratará de repetir el gran dato de audiencia que consiguió en su estreno, el pasado miércoles, 8 de octubre, cuando logró liderar con un gran 17 % de cuota de pantalla, sin tener rival. Se trata de una serie en la que Ricardo, interpretado por el actor Diego Martín, es un gran chef que está pasando uno de los peores momentos de su carrera después de caer en el alcoholismo.

En el primer capítulo, este chef se convierte en viral, para su desgracia, gracias a un vídeo en el que se le puede ver completamente borracho insultando a unos clientes de su restaurante. La conocida como ‘cultura de la cancelación’ le hace perder toda su vida de la noche a la mañana, quedándose sin su restaurante y sin casa, debido a que los clientes le abandonan por completo.

Tras tener que irse a vivir con su madre, encontrará trabajo en la escuela de cocina en la que estudió cuando era una adolescente problemático. Allí deberá dar clase a otros chicos que, como le ocurría a él, acuden allí sin ganas de estudiar y con intención de pasarlo bien sin dar golpe. Su llegada le hace tener un grave incidente con los alumnos, volviendo a caer en el alcohol, lo que le dará todavía más problemas a los que ya tiene.

¿Qué pasa en el capítulo 2 de ‘Sin gluten’?

Este miércoles, Ricardo verá como su nuevo trabajo vuelve a peligrar, después de que el director de la escuela le comunique que le quiere despedir de su puesto de profesor, pero le consigue convencer al explicarle que ha vuelto a caer en la bebida. Entre súplicas y promesas de rehabilitación conseguirá que le acepten de nuevo, aunque tendrá que tener mucho cuidado con lo que hace.

Por otro lado, Candela y Amina, Olga y Jacinto, Ricardo y Max comenzarán a unirse en la escuela y harán piña. En paralelo, Sonia y Jaime cada vez tienen peor relación, mientras que con Ricardo cada vez hay más conexión y ambos tienen una tensión sexual que cada vez es más complicada de esconder. Por si no fuera suficiente, a Sonia le piden que vigile al nuevo profesor, por lo que pasarán mucho más tiempo juntos.

Fuera de la escuela, Candela y Amina montan una fiesta en el piso tutelado; mientras que y Olga invita a Jacinto a una cita romántica en la que intentará que haya un acercamiento. No te pierdas la nueva entrega de Sin Gluten este miércoles, después de La Revuelta, en La 1 de Televisión Española.