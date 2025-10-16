David Bustamante confiesa en ‘El Hormiguero’ cómo perdió 20 kilos y cuál es su «alimento prohibido»

David Bustamante se ha convertido este miércoles, 15 de octubre, en el protagonista de la noche en El Hormiguero. En su visita, el de San Vicente de la Barquera (Cantabria) ha querido hablar de los comentarios y críticas que ha recibido en los últimos meses por su pérdida de 20 kilos de peso, algo que ya ha tenido que soportar en los últimos años, en los que ya ha tenido otros cambios de físico.

El artista ha explicado cuáles son sus rutinas de alimentación, siendo la clave del éxito en este nuevo cambio de imagen que tanto esfuerzo le ha costado. «Duermo poco, me estoy haciendo mayor. A las cinco y medio o seis ya me despierto sin quererlo. Los días libres, me levanto y hago una activación, salgo a caminar en ayunas y luego me voy a entrenar», así comenzaba a explicar su plan.

Pero no acaba ahí, ya que el resto del día también tiene tareas que hacer. «Por la noche vuelvo a hacer hora, hora y media de cardio, ya sea jugando al tenis, al pádel o con algo que me resulte divertido. También he modificado la alimentación, no como casi hidratos, no como harinas, no como azúcares, no bebo alcohol, no tomo refrescos…», así ha enumerado la lista completa de alimentos que ya no puede consumir.

Pero este cambio tan importante de alimentación no ha llegado sólo por perder peso, también era fundamental para mantener su voz, algo que solo los cantantes y locutores conocen. «Cuando tienes malas digestiones y sufres reflujo, quemas las cuerdas vocales con la acidez del estómago (…) Soy una persona que le fascina el picante, pero tienes que decidir entre una cosa u otra y encontrar un equilibrio».

El problema es que David Bustamante, con permiso de Miguel Ángel Revilla, el cántabro más conocido de nuestro país, por lo que ha tenido que dejar de disfrutar de gran parte de la gastronomía típica de su tierra. «Lo que más echo de menos es un cocido montañés, unos escarpines al Cabrales… No es que no lo pueda comer, pero tiene que ser muy de vez en cuando, porque quiero mantenerme en esta forma para poder hacer bien lo que más me gusta, que son mis conciertos», reconocía.

Así es la nueva gira de David Bustamante

Una vez terminado el verano, el cantante ha preparado un tour muy especial por espacios cerrados, perfecto para los meses de otoño e invierno, apostando por teatros con menores aforos. «Es muy diferente. En un concierto la gente viene a verte, en un teatro viene a escucharte. Tengo dos formatos muy diferentes con una vibra muy distinta, en el teatro siento como que invito al público al salón de mi casa y todo se entiende mejor», aseguraba en El Hormiguero.