David Bustamante recuerda lo peor de su paso por ‘OT’: «Se utilizaba como un insulto»

El Hormiguero ya se prepara para vivir su primer ‘Belenazo’ -Belén Esteban acudirá por primera vez al programa el próximo miércoles 30 de octubre- y lo hacía con un cantante que también ocupa en muchas ocasiones las páginas de las revistas del corazón. David Bustamante está de estreno gracias a que ya se puede escuchar Inédito, su nuevo disco en solitario. El cántabro es ya un invitado clásico del programa y forma parte de su club de grandes estrellas que más veces se han sentado en la mesa. Además de adelantar parte de sus canciones nuevas, también ha tenido tiempo para hablar de Yana Olina, su pareja, y de recordar algunos de los momentos menos buenos de Operación Triunfo que más de 20 años después sigue recordando con cierta amargura pese a que fue el programa que le dio la fama y por ell que comenzó una exitosa carrera como cantante.

El invitado Infinity, que eso quiere decir que ha ido más de 20 veces ya, ha entrado animando al público y esperando el regalo habitual que Pablo Motos hace a los que llegan a este número: un reloj y una taza con su nombre. «Llevo esperando este momento mucho tiempo. Qué bonito es el reloj», ha dicho el cántabro después de señalarse la muñeca, donde se había dibujado una señal para dejar claro que el hueco en el que debía ir su regalo era ahí. Hasta que no ha recibido su regalo no ha parado. También ha recibido su tarjeta dorada identificativa, de la que ha dicho que «te quitan hasta las multas», aunque el presentador le ha dicho que no sabe «exactamente para qué sirve», pero le ha animado a usarla cuando le pare la Guardia Civil o tenga cualquier problema. Lo cierto es que solo es un detalle en frma de reconocimiento.

Tras los regalos ha llegado el momemto de hablar de música, momento en el que David ha dicho una frase clásica de todos los artistas cuando sacan nuevo disco: «Es el proyecto más importante de mi carrera y de mi vida. Llevo trabajando muchos años para que llegara este momento».

«En él hablo de soltar lastre, de vivir, del amor y de lo que es la vida. Creo que la gente se va a sentir muy identificada porque soy humano, me equivoco, aprendo y salgo adelante como todos», ha eplicado sobre este nuevo disco que ya está disponible en las plataformas digitales y en tiendas para los que lo prefieran en formato físico.

Sobre sus letras ha querido dejar claro que no todas hablan de experiencias propias: «Si yo viviera todo lo que cuento en ese disco, tendría un gran problema». En él hay temas que hablan de temas muy comprometidos también: «Tengo canciones contra el bullying, un hate a las personas que odian, hay canciones de quitar lo tóxico».

El invitado de El Hormiguerio ha dejado claro que la música tiene una influencia especial en todo el mundo, sean sus fans o no: «Muchas veces las canciones son sanadoras en momentos de nuestras vidas. La música es muy importante, nos traslada a momentos, nos recuerda a colores o sabores… Es algo increíble».

Precisamente, sobre las emociones que provocanlas canciones, Pablo Motos ha querido recordar a David Bustamante que durante su paso por la primera edición de Operación Triunfo sufrió muchas críticas y bromas por su facilidad para llorar durante su paso por las galas y la academia. «Lo de llorón era algo que usaban de arma arrojadiza, nunca entendí por qué lo hacían y a día de hoy sigo sin saberlo», recuerda con amargura.

Pero no le importan las críticas y ha querido dejar un importante mensaje especialmente para los más jóvenes, para que no tengan los mismo prejuicios. «Es importante decir a los niños que los hombres también lloran. Fui uno de los primeros en mostrar sus sentimientos en televisión», ha dicho para recordar después una conocida canción de Miguel Bosé que se titula Los chicos no lloran y que popularizó en los años 90.