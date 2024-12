David Bustamante, desde su participación hace más de 20 años en la primera edición de Operación Triunfo, no ha dejado de dedicarse a la música ni de sorprender con todos y cada uno de los proyectos que ha ido sacando a la luz. Tanto es así que se ha convertido en uno de los artistas más queridos y reconocidos en nuestro país. Es algo que, desde luego, se ha ganado a pulso. Recientemente, el cantante de San Vicente de la Barquera ha sido protagonista por algo que nada tiene que ver con su faceta musical, ni mucho menos. El artista se ha hecho viral en redes sociales por un vídeo en el que aparece sobre el escenario, pero con un aspecto físico realmente sorprendente e inesperado. ¡Muchas han sido las personas que les ha costado reconocerle! Todo sucedió el pasado 30 de noviembre, cuando David Bustamante ofreció un concierto en Ponferrada, municipio ubicado en la provincia de León.

Inevitablemente, muchos fueron los que grabaron vídeos de la actuación y que quisieron compartirlos en redes sociales. Fue entonces cuando una grabación en concreta no tardó en hacerse viral, puesto que se apreciaba un evidente aumento de peso en David Bustamante que generó muchísimas incógnitas entre los usuarios de diversas redes sociales. Pero no todo queda ahí, ya que el de San Vicente de la Barquera también apostó por un cambio de look, con un flequillo que le alejaba, sin lugar a dudas, de la imagen más reciente que teníamos de él. Por lo tanto, había varios factores sobre la mesa que hicieron posible que a muchos les costase reconocer al cantante cántabro. Tras el revuelo que se ha generado en los últimos días, y como no podía ser de otra manera, David Bustamante ha optado por pronunciarse al respecto. De esta forma, se ha sincerado como nunca con los compañeros de TardeAR.

En la entrega del pasado lunes 2 de diciembre, Ana Rosa Quintana comenzó a hablar de este asunto que se convirtió en tendencia en redes sociales: «Una vez más las redes se han inundado de comentarios sobre el aspecto físico», comenzó diciendo, y añadió: «Ha vuelto a subir de peso y nosotros sabemos de su propia boca por qué ha cogido esos kilitos».

Acto seguido, se emitieron las declaraciones en las que el artista dio a conocer la verdadera razón de su comentada subida de peso: «Si no fuera por ti ni me hubiera enterado de eso, gracias por tu preocupación pero yo estoy bien… Nada más que añadir». A pesar de todo, David Bustamante quiso ir más allá: «Cuando dejas de fumar pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar. Feliz Navidad y un fuerte abrazo. No obstante… os agradezco la preocupación».

Tras hacer esta confesión, varios compañeros de TardeAR decidieron aplaudir la decisión que había tomado David Bustamante para mejorar su salud. «Enhorabuena a Bustamante que ha dejado de fumar. Eso es lo importante, que ha dejado de fumar», comentó Bea Archidona, mientras que Lolita añadió algo más: «Os puedo decir que está súper feliz y mejor que nunca. Sigue siendo el gran artista que es, tenga 10 kilos más arriba o abajo. Ya adelgazará».

Ana Rosa Quintana, por su parte, trató de quitar hierro al asunto con el siguiente comentario: «Pues yo tengo que decir que lo que más me ha sorprendido no es el peso, ha sido el corte de pelo», a lo que la presentadora de De Viernes añadió: «Ese corte no nos gusta». Finalmente, ¡motivo más que aclarado y por el propio protagonista!