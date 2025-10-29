Audiencias de ayer, 28 de octubre de 2025, de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’

El Hormiguero sigue con su resaca de la celebración de su programa 3.000 después de darse el homenaje con su victoria más holgada sobre La Revuelta gracias a la visita de Laura Pausini. Ayer, martes 28 de octubre, la pelea se ajustó un poco gracias a la bajada de Motos y a la subida de Broncano, lo que iguala fuerzas en el duelo estelar de las noches en televisión. Por otro lado, Supervivientes All Stars sigue subiendo según se acerca su final y barre en la segunda parte de la noche gracias a la semifinal del programa de Jorge Javier Vázquez, que lidera sin problemas frente a Marc Giró y su Late Xou.

Con la visita de Leo Harlem, Pablo Motos y los suyos firman un 16.8 % de share y una media de 2.058.000 espectadores, datos que son menores a los del lunes con Pausini y a los del pasado jueves con Isabel Preysler, pero sirven para liderar con ventaja. La Revuelta toma aire tras la bajada del lunes, aunque lejos de Antena 3 al tener que conformarse con un 12.1 % y 1.471.000 televidentes en la pública. La visita de la polémica Nawja Nimri no le sirvió a Broncano para vencer a su competencia. El tramo Express de Supervivientes logra el doble dígito, aunque lejos de poder luchar por el liderato, mientras que First Dates y El Intermedio luchan por la tercera plaza de access prime time.

‘Supervivientes All Stars: Semifinal: Express’: 10 % y 1.198.000

‘First dates’: 7.5 % y 922.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 898.000

‘Cifras y letras’: 6.5 % y 835.000

La segunda parte de la noche, que comienza con el final de La Revuelta y El Hormiguero, ha estado dominada por la gala de Jorge Javier Vázquez, que ha estado llena de emoción por saber los nombres de los finalistas del programa de supervivencia hondureño. Renacer, la serie turca de Antena 3, sigue aprovechándose de los buenos números de Motos para pasar del 11 %, pero sin opciones de luchar por liderar. Lejos, por debajo del doble dígito, se quedan laSexta y Cuatro. El segundo canal de Atresmedia vive, eso sí, una gran noche de martes gracias al especial de Equipo de investigación, que mejora mucho los datos conseguidos hace una semana por Tesoro o cacharro, el concurso presentado por Iñaki López, que no ha funcionado en absoluto.

Así quedan las audiencias:

‘Supervivientes all stars: Semifinal’: 17.6 % y 1.030.000

‘Renacer’: 11.3 % y 799.000

‘Late Xou con Marc Giró’: 9.6 % y 728.000

‘Equipo de investigación’: 7.5 % y 623.000

‘Código 10’: 5.9 % y 345.000

En la tarde, el fútbol femenino ha dejado a los seguidores de La Promesa sin su serie favorita, aunque este movimiento no sirve para que la cadena pública consiga su objetivo de alcanzar a Antena 3. El partido entre Suecia y España marcó un 7.7 % y 580.000 en su previo y un 11.9 % y 1.106.000 durante los 90 minutos disputados, datos más bajos de los que consigue habitualmente la serie de época y el programa Aquí la tierra, a los que ‘robó’ su tiempo de emisión.