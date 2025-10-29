La impactante confesión de Najwa Nimri en ‘La Revuelta’: «No sé si puedo decir lo que voy a decir…»

El pasado martes 28 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta. Tras la visita del futbolista Jorge de Frutos, el equipo de David Broncano recibió a Najwa Nimri. Debemos tener en cuenta que la actriz fue una de las primeras invitadas de la historia de La Revuelta. Lo hizo para presentar la primera temporada de Respira, pero también aprovechó para confesar el motivo por el que está vetada en El Hormiguero. Más de un año después, Najwa Nimri ha regresado al programa para presentar la segunda temporada de la serie de Netflix, que se estrena el próximo 31 de octubre. Poco después de subirse al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, la actriz de La Casa de Papel ofreció a David Broncano un dato respecto a las pertenencias que tiene en casa. Lo que nadie esperaba es que esta situación fuese a desencadenar una confesión verdaderamente impactante.

«¿Tienes manejo de herramientas de campo? ¿Sabes hacer un surco?», preguntó David Broncano, haciendo referencia a que, en la chaqueta que llevaba, se podía llegar a «atar una azada». Fue entonces cuando Najwa Nimri consiguió dejarle completamente descolocado y sin palabras: «Tengo armas». Como era de esperar, el jienense quiso saber muchos más detalles: «¿Qué tipo?». Ella fue completamente sincera al respecto: «Una 9 mm, un rifle, dos granadas que no explotan, un cuchillo de navaja y estoy aprendiendo a hacer la mariposa… ah, y también tengo una de perdigones», aseguró. Al saber ese dato, David Broncano se vio en la obligación de hacer la siguiente pregunta: «¿Pero tienes licencia?». La invitada de La Revuelta dudó en la respuesta, lo que hizo que el presentador fuese más allá: «Se metió en un lío nada más empezar». Najwa Nimri no tardó en hablar: «Es que estoy pensando rapidísimo».

Lejos de que todo quede ahí, fue más allá: «No sé si lo puedo decir. Siempre me pasa lo mismo y luego acabo con problemas por tu culpa». El jienense se mostró contundente: «No, yo no hago nada. Solo pregunto, soy periodista». Poco después, la invitada quiso sincerarse sobre algo que ocurrió durante la pandemia de la COVID-19.

«Me detuvieron porque me dejaron un coche», comenzó diciendo, y fue más allá: «Descubrí un sitio por una ladera de un monte para poder ir a un gimnasio. Me paró la Policía, les dije quién era, pero no me conocieron». Todo ello mientras llegó a una conclusión: «¿Por qué estamos hablando de esto?».

«Has sido tú, que has empezado cuando has entrado: ‘que te pego un tiro en el estómago’», intentó convencerla David Broncano. Ella no tardó en replicar: «No, estaba bailando y me has dicho que si sé manejar algún cacharrillo». Así pues, el presentador de La Revuelta reculó: «Perdón, ya me acuerdo. Para que no parezca que te condiciono a que cuentes esta historia que te traerá problemas. Te he dicho que si sabes hacer un surco y tú has dicho ‘no, pero tengo dos pistolas’», aclaró.