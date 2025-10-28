La razón por la que Najwa Nimri está «vetada» en ‘El Hormiguero’

En septiembre de 2024, La Revuelta aterrizó en La 1 de Televisión Española. Lo hizo con mucha fuerza, ya que en los primeros días, y por primera vez en muchos años, un programa de televisión consiguió plantar cara a El Hormiguero de Pablo Motos. Algo en lo que quiso hacer hincapié Najwa Nimri, que acudió el 10 de septiembre de ese mismo año al programa presentado por David Broncano para presentar la primera temporada de Respira, su nuevo proyecto en Netflix. Entre otras cuestiones, el jienense aseguró que la actriz acudió a su espacio «porque no podía ir a otro sitio», bromeó. Lo que el presentador del programa de La 1 de Televisión Española no esperaba era la respuesta que iba a recibir por parte de Najwa Nimri. «A El Hormiguero no me llevan. Estoy vetada», anunció. Algo que descolocó por completo a David Broncano: «¿A raíz de qué?», preguntó.

Fue entonces cuando la que fuese una de las primeras invitadas de la historia de La Revuelta reconoció que podría ser por «no haber querido ir la primera vez, creo que es por eso». Pero no todo quedó ahí, ya que, para echar más leña al fuego, la actriz de Respira quiso mencionar el gran dato de audiencia que obtuvo el programa en su estreno en La 1 de Televisión Española, que se produjo tan sólo un día antes de esa entrevista: «Estás a esto de barrerle», aseguró, haciendo un gesto mínimo, y añadió: «Yo creo que está temblando»». Para que todo quedase claro, el jienense quiso dirigirse a la actriz para saber, con certeza, a quién se refería. Ella no se cortó en absoluto a la hora de responder lo siguiente: «A Pablo Motos». A raíz de sincerarse sobre ese supuesto veto por parte de El Hormiguero, Najwa Nimri hizo saber que, normalmente, no le invitaban a nada.

«No estoy ni en el grupo de WhatsApp de Respira. No me invitan a ningún lado, sólo me invitas tú», comentó durante su primera entrevista en La Revuelta. Fue entonces cuando David Broncano quiso dejarle algo claro: «Estemos en la cadena que estemos, esta será tu casa». ¡Y lo está cumpliendo con creces!

Najwa Nimri no sería la única actriz vetada en ‘El Hormiguero’: así lo confesó Candela Peña

La actriz que interpretó a Rosario Porto en El Caso Asunta, durante la polémica que se generó con la entrevista de Jorge Martín, no tuvo reparos a la hora de arremeter contra el programa de Pablo Motos. Recordemos que, por aquel entonces, David Broncano dio a conocer que varios de sus invitados habrían sufrido supuestas «presiones» por parte del de Requena para acudir antes a El Hormiguero que a La Revuelta.

El día que ocurrió lo del piloto de motos, media hora de ser entrevistado por el jienense, se negó a salir al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, puesto que, según explicaron, recibió una llamada del programa de Antena 3. Fue entonces cuando Candela Peña se pronunció al respecto a través de sus historias de Instagram: «Qué maravilla que lo estén hablando con tanto respeto y sentido del humor, y qué pena que falte tanto humor y tanto respeto en otros compañeros… Bravo @larevuelta_tve, hoy me encanta y me hace feliz ser una de las vetadas en ese lugar hostil».

El distanciamiento entre la actriz y El Hormiguero se inició en junio de 2019, cuando protagonizó una de las entrevistas más polémicas que se recuerdan. De hecho, en un momento dado de la charla, el propio Pablo Motos le hizo saber lo siguiente: «Eres la invitada que más me ha faltado al respeto más veces en 13 años de programa». Desde ese preciso instante, no ha regresado. Es más, en el programa de Broncano explicó que esa mala relación viene porque desveló que su entrevista fue grabado: «Estaba grabado, lo dije y ese hombre (Pablo Motos) cortó el grifo».