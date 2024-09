Najwa Nimri, contundente con Pablo Motos en su visita a David Broncano: "Estás a esto de barrerle".

La Revuelta ha llegado a las noches de TVE con el firme propósito de seguir haciendo exactamente el mismo programa que era La Resistencia en su etapa en Movistar Plus+. Por eso la invitada elegida para su segundo programa ha sido Najwa Nimri, que dejó grandes momentos en temporadas pasadas con sus entrevista. En la noche del martes no quiso defraudar y aterrizó en plató dispuesta a liarla, tanto que mandó varios mensajes contra Pablo Motos y El Hormiguero, programa al que queda claro que no irá a promocionar su nueva serie en Netflix. Además, en sus zascas hacia el valenciano ha dejado una profecía que ya está empezando a cumplirse después de conocer los datos de audiencia del martes 10 de septiembre.

La navarra llegó al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía dispuesta a entrar de lleno en la guerra de audiencias que mantienen los dos programas y por eso nada más comenzar su entrevista decidió destacar el buen dato que habían conseguido en su estreno este lunes. «Se que la audiencia ha ido…», decía mientras sonreía, una frase que el presentador ha recogido y continuaba: «Ha ido bien». Tras los aplausos del público presente en el patio de butacas, la invitada ha continuado con su discurso: «Estás a esto de barrerle». En ese momento el público se vino más arriba todavía, por lo que David quiso rebajar el optimismo anunciando que «harían la mitad de audiencia» que en su estreno, un pronóstico que no se ha cumplido. Ella, en cambio, seguía dejando claro que eso no sería así y harían un gran dato.

Ante lo que estaba escuchando, Broncano ha querido recordarle que es posible que tuviera que ir en los próximos días a promocionar Respira, la serie de Netflix que ha estrenado recientemente, al plato de Trancas y Barrancas, pero ella ha desvelado un dato que nadie conocía hasta ahora. «No, no me llevan. Estoy vetada. No me llevan a sitios respetables», destacando así que solo puede ir a lugares como La Revuelta. Grison aprovechó ese momento para enseñar el tatuaje de la cara de Pablo Motos -esperemos que sea falso- que lleva en el pecho desde hace días.

Para intentar suavizar el ambiente, el presentador de Orcera se ha ofrecido a mediar en este conflicto entre la actriz y el programa de Trancas y Barrancas. «A ver, se ha generado un conflicto pero por mí no lo hay… yo tengo buena relación con ellos, les puedo decir que te lleven», decía a su invitada. También ha querido saber por qué este veto, a lo que ella ha explicado que es por «no haber querido ir la primera vez», rechazando hace tiempo una invitación para visitar a Motos con otra serie. Pese a todo, cree que «dirán que ‘no’» si se ofrece a ir ahora con este nuevo proyecto.

Pero con Najwa Nimri nunca se sabe, por lo que momentos después puso en aprietos al presentador de La Revuelta con una pregunta para seguir alimentando la polémica por su fichaje por TVE. «Dime una cosa… En el pentágono revisan los guiones de Hollywood y aquí… ¿lo revisa la Moncloa?», una pregunta a la que David tuvo que responder que eso es imposible que se haga debido a que en su programa «no hay guion».