Jorge de Frutos sorprende a Broncano con su respuesta a las preguntas clásicas: «No me puedo quejar»

El pasado lunes 27 de octubre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de la semana de La Revuelta. De esta manera, el equipo del programa presentado por David Broncano recibió a Jorge de Frutos, actual jugador del Rayo Vallecano. Durante su paso por La Revuelta, el futbolista se sinceró con David Broncano respecto a cómo le está yendo la temporada en este club, así como su paso por La Roja. Por si fuera poco, Jorge de Frutos no dudó en dar a conocer la novatada a la que tuvo hacer frente cuando fue convocado, por primera vez, con la Selección Española de Fútbol. «He estado en dos convocatorias. En la primera te hacen cantar, lo típico», comenzó diciendo, y añadió: «Lo que quieran. Yo canté Como Camarón, de Estopa. Ya la canté una vez en el Levante y fue un desastre, pero esta vez salió un poco mejor».

Además, el futbolista compartió muchos más detalles sobre este curioso ritual que hacen en La Roja a los recién llegados: «Te suben en medio a una silla y cantar a capella. Sin música y sin nada. Vas cantando, les pides palmas… Carvajal decía ‘suave, que le dé más vergüenza todavía’». Lejos de que todo quede ahí, en un momento dado de la entrevista, David Broncano se animó a hacer las preguntas clásicas a su invitado. Recordemos que la primera de ellas corresponde a dinero en el banco, mientras que la segunda se refiere a relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días. Fue entonces cuando recordó que, en la plantilla del Rayo Vallecano, es uno de los futbolistas con mayor valor en el mercado. Aun así, quiso hacer hincapié en algo: «Una cosa es el valor de mercado y otra lo que me pagan, que es bastante menos», aseguró.

Así pues, respecto a dinero en el banco, el segoviano tiró de sinceridad: «De los jugadores que hayan venido aquí, de los que menos». Aun así, tiene claro algo: «No me puedo quejar. El verano pasado me compré una casa, que ahora estoy viviendo en Madrid. O sea, que tampoco me puedo quejar, no me va mal».

Como suele ser habitual, David Broncano insistió en que el invitado diese una cifra. Jorge de Frutos acabó cediendo, aunque no tanto como el presentador de La Revuelta esperaba: «Mira, he jugado con dos números en la Selección española… Pues estoy alrededor de uno de ellos. Jugué con dos números: el 2 y el 14, ahí lo dejo. Si le das un poco al coco es fácil».

Acto seguido, el rayista se animó a responder a la segunda de las preguntas clásicas aunque, eso sí, lo hizo con mucha más brevedad que con la anterior: «Primera semana con la selección, luego muchos viajes… Cuando llegas a casa te alegras de ver a tu mujer. Un 8, diría», aseguró, y añadió: «Ya no te voy a dar más detalles. Cuando llego a casa, mi mujer me espera con los brazos abiertos».