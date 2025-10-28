La razón por la que se cancela la emisión de ‘La Promesa’ hoy, martes 28 de octubre
Una decisión que ha generado indignación
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los espectadores que no se pierden ni un solo detalle de esta sorprendente historia. A pesar de que el pasado lunes 27 de octubre los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 704 de La Promesa en La 1 de Televisión Española, lo cierto es que RTVE ha tomado la drástica decisión de no emitir una nueva entrega este martes 28 de octubre. Algo que, desde luego, no ha dejado absolutamente indiferente a nadie, y no es para menos.
Tras la cancelación del pasado viernes por la emisión en directo de los Premios Princesa de Asturias, este martes 28 de octubre, La 1 de Televisión Española repite acción. En esta ocasión, para emitir el partido de España contra Suecia, dentro de la UEFA Women’s Nations League. Como es de esperar, esta decisión ha generado muchísima controversia entre los más fieles seguidores de esta historia, puesto que si hay algo que han demostrado en redes sociales de forma constante es lo mucho que les indigna este tipo de acciones. No es la primera vez que se cancela la emisión para dar paso a otro tipo de eventos, sobre todo si hablamos de lo deportivo.
¿Qué sucedió en el capítulo 704 de ‘La Promesa’ que se emitió ayer, lunes 27 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Martina hace todo lo que está en su mano para tratar de recomponer su relación con Jaboco. Para ello, ha querido celebrar una cena íntima, pero nada sale como esperaba. Ángela decide desahogarse con Curro y Alonso respecto a su relación con Lorenzo.
Por si fuera poco, la joven comienza a desarrollar un vínculo mucho más fluido con Beltrán. Leocadia no tarda en aprovechar la ocasión para ofrecer al joven una generosa dote. Además, la señora de Figueroa confirma que Catalina no pudo enviar la carta, y tiene serias sospechas de alguien del entorno.
Candela y Simona han conseguido que Toño decida reconsiderar su postura sobre Enora, a pesar de que Manuel continúa sin fiarse de ella. María Fernández y Samuel optan por retomar el diálogo tras la confesión del embarazo, mientras que Pía decide animarla a reflexionar sobre su decisión. Cristóbal informa a Petra de que no puede continuar en su puesto de trabajo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
