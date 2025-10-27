No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 703 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo María Fernández se sincera como nunca con Samuel respecto a lo sucedido la noche en la que acudió a la verbena de Luján. Eso sí, cabe destacar que no va a ser la única persona que descubra su gran secreto. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, Enora ha querido confesar tanto a Manuel como a Toño que trató de vender la idea del prototipo del motor con la firme intención de ayudar económicamente a su tío. En cuanto a Adriano, se ha sincerado con Martina al hacerle saber que está mucho más tranquilo tras haber entregado la carta de Catalina al detective. La joven le aconseja que deje atrás el pasado y se centre, de una vez por todas, en sus hijos. Leocadia ha pedido a Petra que regrese a su puesto de trabajo con la firme intención de recuperar la gestión del servicio. Beltrán y Ángela conversan sobre un caso legal y no tardan en chocar en sus posturas. Lo que es un hecho es que la joven está profundamente superada por la situación que le está tocando vivir. Es más que evidente que está pasando por uno de los peores momentos en los últimos meses. ¿Logrará salir airosa?

¿Qué sucede en el capítulo 704 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 27 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder observar cómo Martina hace todo lo que está en su mano para tratar de recomponer, de alguna forma, su relación con Jacobo. En este caso, organizando una cena íntima. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no sale como ella esperaba, ni mucho menos.

Ángela da el paso de desahogarse con Curro y Alonso respecto a su situación con el Capitán de la Mata, mientras acaba desarrollando un vínculo mucho más fluido con Beltrán. La señora de Figueroa, por su parte, no tarda en ofrecer al joven una generosa dote. Leocadia ha confirmado que Catalina no fue quien envió esa carta y no puede evitar tener serias sospechas de su entorno.

Candela y Simona han logrado que Toño reconsidere su postura respecto a Enora, a pesar de que Manuel continúa sin confiar en la joven. María Fernández y Samuel han decidido retomar su diálogo tras la confesión del embarazo, mientras que Pía ha querido animarla a reflexionar respecto a su decisión. Todo ello mientras Cristóbal y Leocadia toman la decisión de que Petra no continúe en su puesto. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.