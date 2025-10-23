La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 22 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 702 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Adriano no ha dudado un solo segundo en entregar a Leocadia la misiva de Catalina, y todo para que se la entregue al detective. La señora de Figueroa y Cristóbal estudian esta carta y empiezan a tener serias dudas respecto a su autenticidad. El Marqués de Luján no puede evitar revivir recuerdos profundamente dolorosos al ver a Martina con los hijos de Catalina y Adriano.

Como era de esperar, ha querido expresar el profundo pesar que siente por la ausencia de su hija. Leocadia ha propuesto a Beltrán que se case con Ángela para tratar de impedir, lo antes posible, la boda con el Capitán de la Mata. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, Curro se siente obligado a sacrificarse. Es evidente que está totalmente roto por la situación. Enora regresa dispuesta a desvelar toda la verdad tras su repentina huida. Petra hace todo lo que está en su mano para reincorporarse, a pesar de no estar recuperada del todo. La señora de Figueroa quiere hablar personalmente con ella para comprobar cómo se encuentra en realidad. María Fernández no puede evitar mostrarse profundamente afectada por la situación que está atravesando, por lo que se ve obligada a confesar a Samuel su gran secreto.

¿Qué sucede en el capítulo 703 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 23 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo María Fernández se sincera como nunca con Samuel respecto a lo ocurrido en la noche en la que asistió a la verbena de Luján. Ahora bien, no va a ser la única persona que descubra su gran secreto.

En cuanto a Enora, ha confesado a Manuel y a Toño que trató de vender la idea del prototipo del motor con la firme intención de ayudar económicamente a su tío. Adriano admite a Martina que está mucho más tranquilo tras entregar la carta al detective, mientras ella le aconseja centrarse lo máximo posible en sus hijos.

La señora de Figueroa pide a Petra que regrese al trabajo y, de esta forma, recupere la gestión del servicio de palacio. Ángela y Beltrán conversan sobre un caso legal y no tardan en tener diferencias. Totalmente superada por la situación, la joven no da los pasos que se esperan de ella de cara a Beltrán. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.