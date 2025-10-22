No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 701 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo la carta de Catalina ha desaparecido, por lo que Adriano no puede evitar buscarla con cierta desesperación. Finalmente, aparece donde menos se lo esperan. Petra reúne a todo el servicio para volver a darles las gracias por todo lo que han hecho por ella durante su periodo de convalecencia. Lope ha conseguido su objetivo, que no es otro que reconciliarse con Vera. Todo ello mientras ha querido sorprenderla con una cena romántica.

Lejos de que todo quede ahí, Enora ha sido pillada con su nueva mentira. Como no podía ser de otra manera, la joven se siente profundamente incapaz de justificarse, por lo que opta por huir. Un gesto que ha dejado a Toño completamente desconcertado. El joven se lamenta de estropear todo lo que toca y, sobre todo, de traer la ruina al heredero del Marquesado de Luján. Curro ha confesado a Ángela que la señora de Figuera está tras la idea de que se case con Beltrán para evitar, de forma radical, la boda con el Capitán de la Mata. La joven no duda un solo segundo en aprovechar esta información para rebelarse, como nunca, contra su madre. Tanto es así que le pide que deje de meterse en su vida. A pesar de todo, Leocadia habla personalmente con Beltrán para hacerle partícipe de sus planes, para tratar de conseguir su objetivo.

¿Qué sucede en el capítulo 702 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 22 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ser testigos de cómo Adriano entrega a la señora de Figueroa la carta de Catalina para que se la haga llegar al detective. Leocadia y Cristóbal no dudan en estudiar la misiva, llegando a dudar de su autenticidad.

El Marqués de Luján no puede evitar revivir dolorosos recuerdos al ver a Martina junto a los niños, y no puede evitar el dolor que siente por la ausencia de su hija Catalina. Leocadia ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para proponer a Beltrán casarse con Ángela para tratar de impedir la boda con el Capitán de la Mata.

Curro se siente completamente roto con la situación, porque se siente obligado a sacrificarse. Tras su repentina huida, Enora regresa dispuesta a contar toda la verdad. Petra trata de reincorporarse a pesar de no estar recuperada del todo, mientras que María Fernández acaba confesando su gran secreto a Samuel. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.