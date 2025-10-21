La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 20 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 700 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Adriano ha tomado la firme decisión de entregar al detective la carta de Catalina, y hacerlo a través de Leocadia. Lo que nadie esperaba es que la carta fuese a desaparecer de forma misteriosa. Curro se arma de valor a la hora de proponer a Ángela que se case con Beltrán. Y todo para evitar su boda con el Capitán de la Mata, aunque sin desvelar que la idea, en realidad, viene de la señora de Figueroa. Ángela no ha dudado en rechazar el plan.

Es más, ha empezado a tener serias sospechas de que su madre está detrás de esta situación tan tensa y compleja. Vera ha recibido una carta de su hermano Federico que le anima a disfrutar de su nueva vida y, sobre todo, a apostar por Lope. Así pues, tras reflexionar, ha optado por reconciliarse con él con un beso espontáneo. Pía hace una serie de preguntas a María Fernández por sus síntomas y su comportamiento, por lo que no tarda en insinuar que podría estar embarazada. La doncella lo niega de forma rotunda. Petra baja por primera vez tras su enfermedad y es recibida con frialdad por sus compañeros. Samuel no tarda en recordarle que, a pesar de su recuperación, no cambia la realidad en el palacio. Manuel organiza el trabajo en el hangar y descubre que Enora está fingiendo su cojera, lo que deriva en un enfrentamiento directo entre la joven y el heredero del marquesado.

¿Qué sucede en el capítulo 701 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 21 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo la carta de Catalina ha desaparecido y Adriano trata de buscarla con cierta desaparición. Finalmente, la misiva aparece en el lugar que menos se lo espera. Petra reúne a todos sus compañeros para agradecerles todo lo que han hecho por ella durante su convalecencia.

Lope se ha reconciliado con Vera, pero cree que la joven continúa inmersa en un poso de tristeza. Así pues, opta por prepararle una cena romántica con el fin de alegrarla. Enora ha sido pillada in fraganti en su mentira. Al ser incapaz de justificarse, decide huir, dejando a Toño completamente descolocado y sin palabras.

El joven se lamenta por estropear todo aquello que toca y por traer la ruina al heredero del marquesado. En cuanto a Curro, confiesa a Ángela que Leocadia está tras la idea de que se case con Beltrán para evitar la boda con Lorenzo. La joven no tarda en rebelarse contra su madre, pidiéndole que deje de entrometerse en la vida. Leocadia opta por hablar directamente con Beltrán para hacerle saber sus planes. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.