La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 17 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 699 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo el tiempo pasa y Leocadia espera a que Curro actúe a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Adriano, a pesar de la nueva carta de Catalina, continúa sin tranquilizarse del todo. Todavía hay muchas cuestiones que no terminan de encajarle, ni mucho menos. María Fernández hace todo lo que está en su mano para hacerle ver la parte positiva de esta situación.

Lejos de que todo quede ahí, hemos sido testigos de cómo el Capitán de la Mata presiona como nunca a la señora de Figueroa con los preparativos de la boda. Es por eso que los dos comienzan a confeccionar la lista de invitados que acudirán a la ceremonia. Martina, por su parte, se ha visto sorprendida al descubrir que Leocadia ha contratado a un detective porque Adriano quiere darle la carta de Catalina para su investigación. Por si fuera poco, hemos podido ver cómo Toño y Manuel reciben la pieza que esperaban, por lo que ya tienen todo previsto para ensamblar el motor. ¿Lograrán hacerlo en el menor tiempo posible?

¿Qué sucede en el capítulo 700 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 20 de octubre?

Después de todo, los espectadores van a ver cómo Adriano ha tomado la decisión de entregar la carta de Catalina al detective a través de Leocadia. Lo que nadie esperaba es que esa carta fuese a desaparecer de forma misteriosa. Curro se arma de valor a la hora de proponer a Ángela que se case con Beltrán para evitar su boda con Lorenzo.

Todo ello sin comunicarle que esa idea, en realidad, es de Leocadia. Como era de esperar, Ángela rechaza el plan y empieza a tener serias sospechas de quién está detrás de este plan. Vera ha recibido una carta de su hermano Federico, que la anima a apostar por Lope. Tras reflexionar, opta por reconciliarse con él con un beso espontáneo.

Pía interroga a María Fernández por sus síntomas y le plantea la posibilidad de estar embarazada. La doncella lo niega en rotundo. Petra baja por primera vez tras su enfermedad y es recibida con cierta frialdad. Samuel le recuerda que, a pesar de su recuperación, las cosas no cambian respecto a ella. Manuel descubre que Enora está fingiendo su cojera, por lo que se enfrenta a ella. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.