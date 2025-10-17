Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Leocadia espera que Curro actúe cuanto antes
¿Qué paso dará el joven?
No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 16 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 698 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los seguidores de esta historia han podido ver cómo la llegada de la carta de Catalina ha provocado un gran alivio en muchos, mientras que otros tantos se muestran preocupados, especialmente Adriano. La señora de Figueroa trata de quitar hierro al asunto tras aplaudir la decisión que Catalina ha tomado a la hora de priorizar su recuperación. Enora se lesiona trabajando en el prototipo por lo que debe marcharse a casa para recuperarse.
Lo que nadie esperaba es que, tan solo un día después, la joven fuese a desaparecer de forma misteriosa. Algo que ha desconcertado por completo tanto a Toño como a Manuel. Teresa se enfrenta a Vera por haber metido respecto a su fallida visita a casa, lo que hace aún más evidente su distanciamiento con Lope. El joven, por su parte, se ve incapaz de hacerla entrar en razón respecto a sus sentimientos, así como su bienestar. En cuanto a Samuel, opta por comentar al doctor Salazar todo lo sucedido durante la enfermedad letal de Petra, mientras que Curro se siente al límite tras la petición de la señora de Figueroa. Tanto es así que no tiene ni la menor idea de cómo debe actuar. Aun así, no es el único sacrificio que le va a pedir Leocadia, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 699 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 17 de octubre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo el tiempo pasa y la señora de Figueroa espera que Curro actúe de una vez por todas. A pesar de la carta que ha recibido por parte de Catalina, lo cierto es que Adriano sigue sin tranquilizarse del todo. Así pues, María Fernández intenta que vea la parte positiva de la situación.
El Capitán de la Mata da el importantísimo paso de presionar a Leocadia con los preparativos de la boda. Así pues, los dos unen fuerzas para empezar a confeccionar la lista de invitados. Martina ha acabado descubriendo que la señora de Figueroa ha contratado a un detective privado porque Adriano quiere hacerle llegar a Catalina una carta.
Lejos de que todo quede ahí, Toño y Manuel por fin reciben buenas noticias. ¿El motivo? Han recibido esa pieza que tantísimo esperaban, por lo que ya tienen todo preparado para ensamblar el motor, tal y como habían planeado hacerlo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
