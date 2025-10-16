Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: llega a palacio una carta de Catalina

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado miércoles 15 de octubre los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 697 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Leocadia no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar un órdago a Curro. Y todo para que le ayude a casar a Ángela con Beltrán. Vera responde con cierta frialdad a quienes se preocupan muchísimo por ella, dejando tras de sí cierto malestar. Petra recupera poco a poco la consciencia, pero su estado continúa siendo bastante crítico. Algo que, como es de esperar, genera una enorme preocupación entre su círculo más cercano.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido observar cómo Manuel, Toño y Enora han pasado de la esperanza al éxito. Al fin y al cabo, han logrado terminar con éxito el diseño de su nuevo y sorprendente motor. Están convencidos de que esto va a suponer un gran punto de inflexión para ellos, como no podía ser de otra manera. En cuanto a Beltrán, se queda profundamente afectado al descubrir que Ángela, en realidad, está prometida con el Capitán de la Mata. No es algo que esperaba, ni mucho menos. Adriano trata de recomponerse, pero la llegada de una carta de Catalina logra descolocarle por completo, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 698 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 16 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo la llegada de la carta de Catalina ha generado un enorme alivio para muchos, pero también una enorme preocupación para otros. Sobre todo para Adriano. Leocadia defiende la decisión de Catalina de dejar atrás todo para priorizar su recuperación.

En cuanto a Enora, acaba lesionándose mientras trabaja en el prototipo, por lo que debe retirarse a casa para descansar. A pesar de todo, tan solo un día después, desaparece de forma misteriosa, algo que genera un enorme desconcierto en Toño y Manuel. Teresa confronta a Vera tras mentir respecto a su visita fallida a casa.

Algo que genera mucha más distancia respecto a Lope. El joven no logra que entre en razón respecto a sus sentimientos. Samuel se sincera con el doctor Salazar respecto a todo lo sucedido durante la enfermedad letal de Petra, mientras que Curro está profundamente destrozado tras la petición de Leocadia. ¡No sabe cómo actuar! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.