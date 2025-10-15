Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Leocadia pide ayuda a Curro para casar a Ángela con Beltrán
El lacayo, descolocado
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 14 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 696 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Enora decide mentir respecto a la llamada que acaba de hacer. Es más, les hace decir a Toño y Manuel que el propietario de la casa ha decidido no alquilársela. Cuando Vera regresa, ésta se muestra profundamente hermética respecto a lo que ha hecho. Petra sigue sin mejorar pero, por fortuna, tampoco empeora. Es más, logra superar la noche, lo que supone un rayo de esperanza para todos y cada uno de sus compañeros.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han podido ver cómo Adriano continúa sin levantar cabeza. Es un hecho que Martina y Alonso no tienen ni la más mínima idea de qué hacer para tratar de animarlo en la medida de lo posible. Con la ayuda de Leocadia, Jacobo continúa revirtiendo todos y cada uno de los cambios que, durante todo este tiempo, ha implementado Catalina. Eso sí, Martina le pide que no diga absolutamente nada a Adriano de todo lo que está sucediendo a sus espaldas. Lorenzo no va a darse por vencido, e insiste en acompañar a Ángela a recoger a Beltrán, amigo de Jacobo. Resulta ser un joven encantador y que, además, tiene muchísimas cosas en común con Ángela. Así pues, Leocadia se ha animado a hacer una petición a Curro, y es que se sacrifique en cierta manera para evitar que su hija se case con el Capitán de la Mata.
¿Qué sucede en el capítulo 697 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 15 de octubre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Leocadia no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar un órdago a Curro. Y todo para que la ayude a casar a Ángela con Beltrán. Vera, por su parte, responde con frialdad a quienes se preocupan por ella.
Por si fuera poco, Petra recupera poco a poco la consciencia, aunque su estado de salud continúa siendo, cuanto menos, crítico. Manuel, Enora y Toño han pasado de la esperanza al éxito, celebrando que han terminado el diseño para su nuevo motor. En cuanto a Beltrán, se queda muy afectado al descubrir que Ángela está prometida con el Capitán de la Mata.
Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Todo ello mientras Adriano trata de recomponerse, pero la llegada de una carta de Catalina termina por destrozarle por completo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
