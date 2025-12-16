¿Sigue abierto el restaurante Pan y circo en Sevilla después de ‘Batalla de restaurantes’?

Tras visitar, Tarragona, Salamanca, San Sebastián y Madrid en semanas anteriores, Batalla de restaurantes ha aterrizado en Sevilla, ciudad en la que ha buscado el mejor local de tapas, una de las señas de identidad de la ciudad (y en general de toda Andalucía). Allí han participado, como siempre, cuatro restaurantes para luchar por el título y los 10.000 euros de premio. Uno de los más comentados y que más polémica ha tenido en su visita ha sido Pan y Circo, quizás uno de los locales más famosos de la capital andaluza. Te contamos si sigue abierto y su menú.

En representación de este local acudía Kike Domínguez, copropietario junto a Cristina Galeote del restaurante, siendo él el encargado de la gestión y de la atención al cliente, mientras que ella es la jefa de cocina y la cabeza de la que ha salido su decoración tan espectacular. Ambos trabajan mano a mano, aunque ha sido él quien ha tenido que pelear con el resto de hosteleros durante las grabaciones y las visitas al resto de locales, apareciendo ella en apenas unos segundos del programa de laSexta.

Su decoración es una de las más originales que se han podido ver hasta el momento en el programa, ya que el local tiene tres plantas y está dentro de una galería de arte. Eso ayuda a que toda la decoración sea muy diferente, plagado de obras de arte como cuadros, esculturas y propuestas de todo tipo. En un mundo dominado por las redes sociales, se podría decir que se trata de un sitio ‘instagrameable’.

Cristina, su chef, fue impulsora de otro conocido restaurante en Sevilla, llamado No Lugar (ya cerrado) y en el año 2020 fundó este nuevo negocio. Además de restaurante y galería de arte, Pan y circo cuenta con zona para celebrar eventos, por lo que se trata de uno de los locales más grandes del centro de Sevilla.

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante Pan y Circo de Sevilla?

Situado en la calle Rivero, número 11, en pleno casco histórico, abre de martes a domingo, de 13:30 h a 16:30 h en horario de comidas, siendo de 20:30 h a 23:30 h en horario de cenas. Los lunes cierra por descanso de personal, además de tomarse unos días de descanso en verano, generalmente entre julio y agosto, anunciándolo con antelación en sus redes sociales.

Entre sus platos destaca una carta especial dedicada a las tapas, pero también con platos de pasta, una de las especialidades. También hay que destacar platos marroquíes y turcos. El ticket medio suele rondar los entre 20 € y 30 € por comensal.

Opiniones antes de aparecer en ‘Batalla de restaurantes’

Entre las reseñas que se pueden leer de los clientes de Pan y Circo en plataformas como Google y TripAdvisor, se puede ver como la decoración es uno de los puntos fuertes que más sorprenden a los que lo visitan.

«Probamos la coliflor kimchy, los dumpings turcos y un espectacular thai pan y circo. Recomendable 100%. Repetiremos», dice una usuaria. «Pan y Circo es unos de esos restaurantes que uno encuentra de casualidad y que va a recordar siempre», dice otro usuario, que no ha dudado en puntuar con cinco estrellas al local tras su visita.