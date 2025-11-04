¿Sigue abierto Salioli tras la visita de ‘Batalla de restaurantes’ a Tarragona?

Batalla de restaurantes ha vuelto al prime time de laSexta, toda una alegría para las audiencias de la cadena de Atresmedia, que sufren mucho en sus noches. Alberto Chicote ocupa a partir de ahora las noches de los martes, después de los bajos datos de Tesoro o cacharro, el concurso presentado por Iñaki López que no ha funcionado. Tras su primer programa, que visitó Tarragona en busca del mejor suquet de pescado, uno de los platos más típicos de Cataluña y que es toda una religión, muchos son los espectadores que se preguntan si sigue abierto el restaurante Salioli, dónde está y cuánto cuesta comer en el local.

Nada más comenzar el programa, los espectadores con mejor memoria pueden haber reconocido a Adrián, el chef de este local, que está situado en la localidad costera de Creixell, una de las más turísticas de la Costa Dorada. Este joven participó en la quinta edición de MasterChef, la que ganó Jorge Brazález y en la que también destacó Miri López Cabrero (ex concursante de Supervivientes). Allí se presentó como un camarero que tenía ganas de aprender el oficio, aunque fue el quinto expulsado en aquel año 2017. Mucho ha pasado desde entonces, por lo que Adrián ha seguido con su formación y ya se encarga de llevar la cocina del Salioli, el restaurante que está dentro del Camping Creixell, aunque pueden acudir comensales que no sean usuarios del camping.

Pero esa no es la única vez este chef ha aparecido en televisión. Los espectadores catalanes seguro que han reconocido rápido el restaurante, ya que fue ganador en el año 2022 del programa Joc de Cartes, que es el formato en el que está basado Batalla de restaurantes, y que es uno de los grandes éxitos de audiencias de TV3, la televisión autonómica catalana. En aquel momento ganó el premio a Mejor restaurante de Camping de la Costa Dorada, un premio del que presumen en su web y redes sociales desde entonces.

¿Sigue abierto Salioli tras ‘Batalla de restaurantes’?

La respuesta es sí, aunque el local tiene unos horarios mucho más reducidos durante la temporada baja del turismo. Durante los meses de otoño, invierno y primavera, el restaurante abre sólo de viernes a domingo en horario ininterrumpido desde la mañana y hasta la noche. Como es lógico, al estar dentro de un camping, es durante el verano cuando amplía su horario y días de apertura, ya que los visitantes llenan el lugar y muchos no campistas lo visitan.

En estos momentos, tal y como anuncia en su página web, Salioli está preparando una nueva carta, aunque se puede ver el menú que han servido durante los últimos meses, que tiene un precio medio de entre 20/30 euros por persona, aunque todo dependerá de los platos y bebidas que se pidan.

Además, hay que destacar que el suquet, el plató por el que competía en esta edición de Batalla de restaurantes, no aparece en su menú diario o su carta, aunque sí que tiene otros platos de pescado como la dorada al horno o el bacalao.