‘Batalla de restaurantes’: ¿qué restaurantes participan hoy, martes 4 de noviembre?

Los fans de Alberto Chicote y su Pesadilla en la Cocina están de celebración, ya que el cocinero regresa a las noches de laSexta con el estreno de la tercera edición de Batalla de restaurantes. Se trata del concurso en el que diferentes hosteleros se enfrentan para descubrir si su local es el mejor en una zona y en un plato en concreto. Tras dos primeras temporadas en las que las audiencias han dado grandes alegrías al segundo canal de Atresmedia, este martes cuatro de noviembre regresa con nueva temporada y lo hace arrancando en Tarragona para probar uno de los platos catalanes más tradicionales.

Chicote y su equipo acudirán a la ciudad en busca del mejor suquet de pescado. Como es habitual, cuatro restaurantes lucharán por ser los mejores en este plato, además de tener que esforzarse en mostrar su limpieza y servicio al cliente. El ganador, además del orgullo de ganar este título, se embolsará un premio de 10.000 euros y una enorme publicidad entre los aficionados a la gastronomía. La mecánica no cambiará, ya que los participantes irán probando cada uno de los locales, teniendo que poner nota a cada una de las categorías como son: el espacio, la cocina, la comida, el servicio, el precio. Eso sí, la decisión contará con la votación del propio Chicote, que podrá equilibrar la balanza para que la clasificación final sea lo más justa posible.

¿Qué restaurantes participan hoy en ‘Batalla de restaurantes’?

En Tarragona el programa buscará el mejor suquet de pescado, un guiso que nació en alta mar fruto del reaprovechamiento de los peces que habían quedado maltrechos durante la jornada pesquera, y de otros ingredientes como la patata, el ajo o el tomate. Se trata de un plató que en el pasado fue considerado ‘comida de pobres’, pero que ahora es todo un manjar y una de las especialidades de muchos restaurantes.

Los restaurantes que participan esta noche son: Macarrilla Restaurant, de Xavi Martí y Cal Tendre, de Damià Capafons, en Cambrils. En Tarragona capital se encuentra El Trull, el restaurante de Jorge Piera, mientras que el último local en aparecer será Creixell, en Salioli, al que representa Adrián Gómez.

Alberto Chicote llega con novedades

El cocinero y presentador, además de que sus votos tengan un poder especial, incorpora nuevas armas para equilibrar esta Batalla de restaurantes. Contará con el tenedor rojo y amarillo, que podrá utilizar como advertencia para señalar a los restaurantes que incumplan alguna de las normas básicas del concurso, como son: faltas de educación, mala praxis, mal comportamiento, actitud…. Con cada una de estas amonestaciones podrá quitar uno o dos puntos del global a ese local.

El programa de Chicote vuelve para dar algo de aire a un maltrecho prime time de laSexta, que sufre ante la falta de ofertas de entretenimiento en una cadena centrada a la información en directo. El espacio culinario marcó la temporada pasada un 5,8 % de cuota y 528.000 espectadores de media en todas sus emisiones, lo que le ha convertido en una apuesta segura.