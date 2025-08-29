Alberto Chicote, sobre su problema de salud: «Pasé de 119 a 72 kilos, pero llegó el gran problema»

Alberto Chicote se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Una aventura televisiva que ha reforzado, aún más, su nombre como chef. Una trayectoria de éxito que, además, le ha llevado a ser uno de los encargados de dar las Campanadas de Antena 3, labor que ejecuta anualmente con Cristina Pedroche. De esta manera, recientemente, ha sido invitado para participar en el pódcast de Sergio Beguería y Juan Domínguez, Tengo un plan. Un encuentro donde el cocinero se ha sincerado, como nunca antes, y ha hablado de su notable cambio físico y el problema de salud que ha llegado a su vida.

Chicote ha explicado que su peso nunca supuso un problema para él, pues vivía felizmente con su cuerpo. Pero, un día decidió cambiar su estilo de vida y comenzar a cuidar su alimentación. Un proceso que le ha llevado a perder casi 50 kilos. «Me he pasado muchísimos años pesando 120 kilos sin la conciencia de que eso no podía ser, ni la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviera mermada por ello», confiesa el chef. Sin embargo, sin imaginárselo, su vida cambió cuando Atresmedia le propuso presentar el programa Dietas a examen.

«Creo recordar que pasé de 119 a 80 kilos, luego seguí bajando y me quedé en unos 72, que es lo menos que he pesado. Después recuperé algo y estaba en 78, me sentía muy bien y contento», explica al respecto. Pues, el formato exploraba tanto dietas saludables como dietas milagro, mostrando los efectos y resultados de cada una.

Asimismo, el programa contaba con la participación de expertos en nutrición y salud, como médicos endocrinos y dietistas. Todo ello para ofrecer una visión profesional y rigurosa sobre la alimentación. Pero, desafortunadamente, el cambio que llevó a cabo con su dieta no fue maravilloso al 100%. Pues, tal y como él mismo ha explicado, le diagnosticaron diabetes tipo 1. Una situación que él califica como: «el gran programa».

«Cuando estaba de puta madre, llegó. (…) Tantos años siendo un animal, luego todo iba bien… y, de pronto, la insulina», señala. «No defiendo aquello que no hice, me equivoqué, en gran parte porque no sentía que mi vida estuviera limitada. Mi estado de salud ahora, salvo por la diabetes, es mucho mejor que entonces», explica.

Lejos de quedar aquí, Alberto Chicote ha echado un vistazo al pasado y ha recordado uno de los momentos más duros de su vida: cuando sufrió depresión. «Tenía amigos, el trabajo me encantaba, pero de repente me entró. Pensaba que me moría ya. No me dio por pensar, me dio por saber que me estaba muriendo todo el rato sin parar. Tenía el convencimiento absoluto de que si un día me dolía la cabeza es que tenía un tumor», dijo en el pódcast.

Alberto Chicote, en el pódcast: «Me considero un adicto a los retos y a la consecución de cosas»

Una situación que le ayudó a ver la vida desde otra perspectiva. «El Alberto Chicote de antes de eso y el de después, no digo que sean completamente diferentes, pero desde luego sí te cambia el prisma de las cosas. (…) En el momento que tú decides que te tiras para adelante, en ese momento ya has ganado», agrega.

«Me considero un adicto a los retos y a la consecución de cosas. En cierto modo, eso te impide disfrutar más plenamente del final de ese camino, entonces prefiero disfrutar mientras del camino. (…) Para mí el mayor éxito de mi vida es que las personas que empezaron conmigo siguen ahí», concluye.