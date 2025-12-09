¿Sigue abierto El Pedrusco de Aldealcorvo en Madrid después de ‘Batalla de restaurantes’?

El Pedrusco de Aldealcorvo se ha convertido en uno de los restaurantes madrileños que han pasado por Batalla de restaurantes y que han sabido salir ilesos de la visita de sus rivales. Este local ha demostrado en el programa de laSexta que tiene uno de los mejores callos de la capital, siendo uno de los sitios más especiales para los amantes de la cocina tradicional. Te contamos cuánto cuesta comer allí, qué platos tiene y si sigue abierto, algo que no pueden decir otros como Las diabluras de Nati y Azoka, que cerraron sus puertas antes incluso de que los programas en los que participaron se emitiesen.

Situado en la calle Juan de Austria, este local está en pleno barrio de Chamberí, lugar de algunas de las tabernas más castizas y mejor valoradas de la ciudad. Se trata de un negocio familiar que ha ido pasando de padres a hijos desde hace décadas. El primer local lo abrieron los abuelos de la actual generación en el año 1956, estando en pleno barrio de Cuatro Caminos. Fueron los hijos de los fundadores los que decidieron llevarlo hasta Chamberí en la década de los 80, pero sin perder la esencia del horno de leña, que es el gran protagonista de la cocina y las recetas. De hecho, el horno de leña con el que se cocina pertenecía a la panadería de su pueblo.

Antonio y Gonzalo de Pedro son hermanos y la tercera generación que están al frente de este local que tiene cientos de reseñas en Google y otros portales especializados. Ambos crecieron entre las paredes del restaurante para visitar a sus abuelos y sus padres, que pasaban largas jornadas de trabajo allí, por lo que aprendieron las recetas y los secretos de la hostelería.

¿Sigue abierto El Pedrusco de Aldealcorvo?

Ubicado en la calle Juan de Austria, es imprescindible reservar mesa, ya que ha sido reconocido por la Guía Michelín como uno de los mejores restaurantes de España, aunque sin llegar a conseguir estrella. Tal y como anuncian, en el local apenas hay ocho mesas y no hay dobles turnos, por lo que no se come a contrarreloj, práctica habitual en muchos lugares.

Los horarios son solo de comidas miércoles y jueves, mientras que viernes, sábados y domingos El Pedrusco de Aldealcorvo también está abierto para el turno de cenas.

Su plato estrella es el cochinillo, ya que la familia proviene de Segovia, y el nombre del local viene de su pueblo, que se llama Aldealcorvo; mientras que el pedrusco se debe la familia tenía como amuleto una enorme piedra, al que apodaron ‘el pedrusco’ y que visitan para seguir manteniendo la buena suerte.

El restaurante tiene un menú degustación de 85 euros por persona, al que se podría añadir un maridaje de vinos, añadiendo 55 euros a la cuenta. En su carta se encuentran platos estrella como el cochinillo (40 €) y los callos guisados al horno (24 €).