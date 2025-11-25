¿Sigue abierto el restaurante Las Diabluras de Nati, en Salamanca, tras ‘Batalla de restaurantes’?

El paso de Batalla de restaurantes por Salamanca y su provincia quedará para el recuerdo de los fans de Alberto Chicote gracias a que ha sido uno de los más polémicos que se recuerdan. El plato protagonista de la noche era el tostón (en otras zonas conocido como cochinillo), pero en realidad el pique entre hosteleros ha sido el que se ha llevado todas las miradas. Nati, la propietaria y cocinera de Las diabluras de Nati, en el centro de la ciudad de Salamanca, ha sido mirada con lupa, quizás más de lo debido, por sus rivales, lo que le ha costado muchas críticas. Te contamos si sigue abierto este local después de que la televisión pasase por allí.

Más que un restaurante, se trata de un gastrobar en el que su dueña ha volcado toda su sabiduría en el mundo de la hostelería. Tal y como se anuncia en su entrada, asegura que fue copropietaria junto a su marido de un restaurante que logró una estrella Michelin, lo que es un reclamo para muchos. En el programa, al ser preguntada por sus rivales por ello, ha preferido mantener en secreto el nombre del restaurante, pero ha explicado que su marido era el jefe de cocina, mientras que ella se encargaba de la sala. Además, explicaba a Chicote que la presión por mantener la estrella era demasiado para ella, por eso prefirió emprender su camino en un negocio más sencillo.

Sus rivales no han tenido piedad y se han ensañado con ella por la decoración y el mantenimiento de su local, pero lo peor ha llegado cuando han entrado en la cocina. Se trata de un local pequeño que no tiene horno y apenas unos fuegos, llegando a calificarla como «la cocina de los Pin y Pon». Muy duros han sido también con la limpieza, denunciando que las campanas extractoras no estaban nada limpias y que se pegaban los pies en el suelo, algo de lo que ella se ha defendido asegurando que metió «la pata» al «echar un producto» específico de limpieza que no dio los resultados que esperaba.

Tras la visita, uno de sus rivales decidió no comer absolutamente nada, asegurando que no quería poner su salud en riesgo. Evidentemente, era una estrategia, por lo que Chicote decidió hacer una visita para comprobar que se trataba de una exageración, ya que pese a no tener grandes lujos, todo cumplía.

Así está Las Diabluras de Nati después de ‘Batalla de restaurantes’

El programa se grabó en abril de 2025, momento en el que estaba abierto al público en su local de la calle Asadería, en Salamanca, en pleno centro de la ciudad y en una de las zonas de mayor afluencia de gente. Meses después de aquella visita lo cierto es que el local está cerrado, por lo que los espectadores no podrán ir a probar su particular versión del tostón.

Happy FM ha podido hablar con la propia Nati, explicando que cerró sus puertas de forma definitiva el pasado 31 de agosto de 2025. Tal y como explica, el motivo han sido unas obras que el ayuntamiento salmantino está realizando en esa calle para instalar un ascensor que unirá la Gran Vía con la Plaza de la Parra, lo que hace que sea casi intransitable esa calle.

Esto ha supuesto una bajada de clientes para Las Diabluras de Nati, que no tuvo otra opción que cerrar. Por el momento las obras continúan a buen ritmo y está previsto que este ascensor sea inaugurado en el mes de febrero de 2026. Quizás en ese momento, si el local sigue disponible, es posible que pueda volver a abrir sus puertas el restaurante.