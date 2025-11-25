Alberto Chicote vuelve una semana más para ocupar las noches de los martes en laSexta, viajando de nuevo por toda España con una nueva entrega de Batalla de restaurantes. Este programa enfrenta a hosteleros de todo el país en una batalla por demostrar quién es el restaurante que cocina mejor un plató tradicional de cada zona. Después de haber pasado por Cataluña, el chef madrileño viajará hasta Castilla y León, donde probará uno de los platós más típicos y apreciados cuando bajan las temperaturas. Cuatro cocineros y hosteleros se atreverán a jugarse su prestigio ante las cámaras, pero si logran un buen papel ganarán una enorme publicidad entre sus clientes.

Esta noche, a partir de las 22:30 h, el cocinero se enfrenta a una de las emisiones más polémicas del concurso de laSexta. Como es habitual, todos los concursantes podrán probar los platos y valorar el sabor de su comida, además de la limpieza, servicio y organización de las instalaciones. Será, eso sí, Chicote el que tenga un voto especial con el que poder equilibrar las puntuaciones en caso de que las estrategias aparezcan entre los concursantes y voten pensando en su propio beneficio.

Como novedad, el presentador tendrá nuevas ‘armas’, pudiendo amonestar a los participantes en caso de que detecte que juegan demasiado sucio o que intentan perjudicar a sus rivales. Se trata de los tenedores amarillo y rojo, similares a las amonestaciones en los partidos de fútbol, que podrá sacar a la hora de conocer el veredicto final y poner en común las puntuaciones de todos.

El plato de esta semana hará que todos los salmantinos estén muy pendientes de laSexta, ya acudirán a la ciudad charra para probar el típico tostón. Se trata de un plató que es religión en Segovia y Salamanca, ya que muchos lo conocerán como cochinillo, pero también recibe el nombre de tostón. Se trata de un cerdo de corta edad que pasa por el horno a una gran temperatura, siendo el crujiente de su piel uno de los secretos para llegar a bordar la receta, que apenas tiene ingredientes: ajo, manteca, laurel y vino.

‘Batalla de restaurantes’ viaja a Salamanca

El programa que se emite en laSexta visitará cuatro restaurantes especializados en esta receta, como son: Casa Romo, en Santa Marta de Tormes, regentado por Antonio Romo; Las Diabluras de Nati, en el centro de Salamanca ciudad, un local capitaneado por Natividad Pérez; De la Santa, en Alba de Tormes, el restaurante de Juan Pascual y, finalmente, De la Dehesa a su mesa, el negocio que dirige Manuela Georgiana Ciobanu, en Guijuelo.

Todos ellos tendrán la responsabilidad de representar ante toda España la cocina salmantina en un programa en horario de máxima audiencia. El que mejor servicio ofrezca y logre la mayor puntuación se llevará el título de ser el que mejor cocina este plato.

La noche se presenta movida, ya que en las promociones se puede ver como uno de los participantes se niega a comer nada de lo que le ponen en la mesa. Inmediatamente después se puede ver a Chicote entrar en una de las cocinas para pedir explicaciones sobre algún alimento que podría estar en mal estado, por lo que la guerra y la polémica están servidas.