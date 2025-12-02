¿Sigue abierto el restaurante Azoka en San Sebastián después de ‘Batalla de restaurantes’?

Alberto Chicote y su equipo de Batalla de restaurantes siguen viajando por España. Después de que la semana pasada buscase el mejor tostón en Salamanca, donde sufrieron el apagón del mes de abril de 2025, esta vez ha tocado ir hasta San Sebastián, la que se podría decir que es la capital gastronómica de España. Allí el plató que debían cocinar los restaurantes era la merluza, uno de los más típicos y que se abre a utilizar recetas de siempre o utilizar técnicas de vanguardia. Uno de los participantes ha sido Azoka, un curioso restaurante con un concepto muy moderno que no gustó a todos. Te contamos dónde está y si sigue abierto a día de hoy.

Rubén, su gerente y propietario, ha sido uno de los concursantes más polémicos del programa, teniendo un enorme pique con sus rivales. Durante toda la emisión han volado los cuchillos, pero el ser llegado de Madrid le ha valido que le llamen ‘el madrileño’, utilizando con ironía el sobrenombre que utilizó C Tangana en su último disco. Se trata de un empresario que se trasladó a Donosti por su pareja, ya que su mujer y sus suegros son de allí. En la ciudad gastronómica por excelencia no pudo dejar de interesarse por la restauración, siendo este local uno de los cinco negocios que tiene como empresario.

Lo cierto es que su cocina abierta y la decoración del local parecieron demasiado moderna e impersonal a sus rivales, que han aprovechado para devolverle todas las críticas y puyas que ha ido dando en sus valoraciones. Azoka, que su traducción sería mercado, es un espacio de dos plantas con más de 500 m² para poder realizar eventos.

Su concepto, en lo que a la decoración y al servicio se refiere, es muy parecido al de StreetXO, el restaurante de comida ‘callejera’ de Dabiz Muñoz, aunque en las técnicas de cocina no tiene mucho que ver. Si ha cogido la inspiración en servir copas y cócteles, para que los clientes no tengan que cambiar a otro lugar en la sobremesa.

Así está el restaurante Azoka en la actualidad

El local se abrió en el año 2023 en la calle Prim, 12, de San Sebastián, y rápido comenzó a llamar la atención por su cocina a la brasa, siendo visitado por numerosos influencers y revistas especializadas. Pero en 2025, lo cierto es que está completamente cerrado y se encuentra en un complicado proceso.

La visita de Alberto Chicote y su equipo se abría producido entre abril y mayo de 2025, momento en el que estaba a pleno rendimiento, pero lo cierto es que los clientes de la ciudad de San Sebastián ya comentaban que cerró sus puertas meses antes de que se emitiese el programa. Todo apunta a que en el verano de 2025 se decidió echar el cierre.

Tal y como ha podido saber Happy FM, la sociedad Garaje Prim S.L. (propietaria del restaurante) se encuentra en estos momentos en concurso de acreedores, ya que hay una administración concursal que maneja los activos de esta empresa. En estos momentos el enorme local está en pleno proceso de subasta para realizar un traspaso de negocio.

El que quiera hacerse con las riendas de Azoka tendrá que pujar con un mínimo de 220.000 euros, además de hacer frente al pago de la licencia de obra al Ayuntamiento de San Sebastián, que tiene un importe aproximado de 18.500 €.

Como ventajas, el local cuenta con Licencia Grupo II de Hostelería con toda la maquinaria de hostelería e instalaciones en propiedad, además de tener un contrato de alquiler hasta el año 2037. Eso sí, el precio del alquiler, debido a que se trata de una zona céntrica de San Sebastián y que es un enorme espacio, es de 7.154 € al mes.