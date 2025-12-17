El futuro llegó: nunca volverás a tirar de la cadena igual tras conocer este invento

En el norte de la India, la falta de electricidad constante sigue siendo un problema para muchas comunidades rurales. En regiones donde los cortes de luz son frecuentes, las alternativas sostenibles cobran especial relevancia. En ese contexto, un joven estudiante de Uttarakhand decidió buscar una solución que involucra a un elemento que usamos todos los días: la cadena del inodoro.

Su observación cotidiana fue el punto de partida. Mientras se extendían las iniciativas de saneamiento, notó que cada vez más hogares contaban con inodoros con depósito de agua. Y, con cada uso, una gran cantidad de energía potencial se perdía sin ser aprovechada. Aquella reflexión lo llevó a preguntarse si la cadena podía servir como un generador eléctrico.

¿Cómo es el novedoso invento que genera energía tras tirar la cadena del inodoro y quién está detrás?

El joven detrás de esta modesta innovación es Kushagra Aditya Jha, un entusiasta de la ciencia y la tecnología, según se describe en su perfil de LinkedIn.

Su primer prototipo consistió en una pequeña turbina instalada dentro del tanque del inodoro. Cada vez que se accionaba la cadena del inodoro, el flujo de agua hacía girar la turbina, generando una breve descarga eléctrica. Sin embargo, el sistema se detenía hasta el siguiente uso, lo que generaba una producción irregular de energía.

Para las zonas donde la electricidad ya era inestable, esta intermitencia suponía una limitación importante. El estudiante comprendió que la clave no solo estaba en generar electricidad, sino en mantener un flujo constante que permitiera acumularla y almacenarla para su uso posterior.

Tras varias pruebas, el joven desarrollador añadió una mejora clave: una pequeña tubería adicional conectada al tanque permitía un goteo controlado de agua que mantenía la turbina en movimiento incluso entre usos. Esa modificación permitió generar energía de manera constante y almacenarla en baterías de iones de litio.

Con esta versión mejorada, el sistema logró cargar dispositivos pequeños como luces LED o puertos USB. En pruebas recientes, se comprobó que unas 20 descargas de la cadena del inodoro bastan para cargar un power bank (estación de energía) de 4 vatios y 2000 mAh.

Aunque los resultados son iniciales, el concepto demuestra que la energía microhidráulica doméstica puede convertirse en una fuente auxiliar para el hogar.

Tecnología accesible: ¿Cómo se fabricaría este invento para generar energía desde la cadena del inodoro?

El proyecto, bautizado HydroSan, fue diseñado con materiales económicos y componentes disponibles en el mercado local. No requiere modificaciones costosas ni instalaciones complejas, lo que facilita su integración en sistemas de inodoro existentes. Su versatilidad lo hace útil tanto en viviendas como en colegios, centros públicos o baños compartidos.

El invento se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, especialmente el número 7, que promueve una energía asequible y no contaminante, y el número 13, centrado en la acción climática.

Su funcionamiento se basa en aprovechar un recurso que ya está presente en todos los hogares y que, hasta ahora, se desperdiciaba completamente cada vez que se tiraba de la cadena del inodoro.

Reconocimientos y pruebas en marcha de HydroSan

HydroSan ha sido validado por el Consejo de Ciencia y Tecnología de Uttarakhand (UCOST) y obtuvo el CREST Gold Award por sostenibilidad e innovación. Actualmente, se encuentra en proceso de patente y ya se ha instalado en una aldea del distrito de Tehri para su fase de pruebas.

Los resultados determinarán su posible ampliación a otras zonas rurales e incluso su adaptación a entornos urbanos.

Kushagra Aditya Jha explicó que el objetivo es perfeccionar el diseño para mejorar la eficiencia de generación y almacenamiento. Entre sus planes figura adaptar la tecnología para espacios con un alto tránsito de personas, como centros comerciales, estaciones o baños públicos, donde el uso frecuente de la cadena del inodoro multiplicaría la energía obtenida.