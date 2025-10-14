Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Beltrán tiene muchas cosas en común con Ángela
El amigo de Jacobo llega a palacio
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 13 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 695 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Manuel no ha dudado un solo segundo en utilizar el avión de su amigo con la intención de traer el suero que puede salvar la vida de Petra. A pesar de los esfuerzos, parece que la medicina no surte el efecto esperado, ni mucho menos. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, todo el servicio no puede evitar prepararse para el peor de los desenlaces.
Teresa y Lope no han sido capaces de conseguir su objetivo de advertir a Federico que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores han sido testigos de cómo Leocadia acepta la petición de su hija, buscando algún tipo de prórroga. A pesar de todo, el Capitán de la Mata insiste una vez más en que planifique su boda con Ángela, cuyo enlace se celebrará en, aproximadamente, tres meses. En cuanto a Enora, no tiene la cabeza en su futura boda con Toño, sino en algo mucho más misterioso que tiene una estrecha relación con una misteriosa llamada telefónica. En cuanto a Pía, se ve sorprendida al recibir una carta de Ricardo en la que le explica todos y cada uno de los motivos de su repentina marcha de palacio.
¿Qué sucede en el capítulo 696 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 14 de octubre?
De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo Enora miente respecto a la llamada que acaba de hacer, al decirle a Manuel y Toño que el propietario de la casa ha tomado la decisión de no alquilársela. Vera regresa y se muestra completamente hermética a lo que ha hecho o dejado de hacer durante este tiempo.
Aunque Petra no mejora, lo cierto es que tampoco empeora. Es más, logra superar la noche, lo que supone un gran rayo de esperanza para todo el servicio. Adriano continúa sin levantar cabeza, por lo que Alonso y Martina no tienen ni la menor idea de qué hacer para animarle. Con ayuda de Leocadia, Jacobo continúa revirtiendo todos y cada uno de los cambios que hizo Catalina.
Martina le pide que no diga absolutamente nada a Adriano de lo que está haciendo. Lorenzo no va a darse por vencido, hasta tal punto que insiste en acompañar a Ángela a recoger a Beltrán, el amigo de Jacobo. El joven encantador descubre que tiene muchas cosas en común. Leocadia pide a Curro un sacrificio para tratar de evitar la boda de su hija con Lorenzo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)