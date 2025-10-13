Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Petra no mejora y todos se preparan para lo peor

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 694 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Petra continúa entre la vida y la muerte, mientras que Curro ha convencido a Ángela para que pida ayuda a Lorenzo para tratar de salvarla. El Capitán de la Mata, contra todo pronóstico, ha accedido a gestionar un suero que podría ayudar a la ama de llaves. Enora manipula a Toño, logrando convencer también a Manuel respecto a todas y cada una de sus razones para sacar los planos del hangar.

Lejos de que todo quede ahí, Pía empieza a plantearse la posibilidad de marcharse de palacio para tratar de encontrar a Ricardo. A pesar de todo, sus compañeras tratan de disuadir esa idea por el bien de su hijo. En cuanto a Vera, se ausenta con engaños para tratar de visitar, de una vez por todas, a su padre. Jacobo presencia un abrazo entre Adriano y Martina, lo que demuestra la gran sintonía que existe entre ellos. Ángela y Curro, por su parte, se sienten profundamente desesperados por la situación que están atravesando, hasta tal punto que no tienen ni idea de qué medidas deben tomar. La joven suplica a su madre mucho más tiempo, mientras Leocadia se queda completamente descolocada al pillar a Curro en su habitación.

¿Qué sucede en el capítulo 695 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 13 de octubre?

De esta manera, vamos a poder ver cómo Manuel consigue traer el suero que puede salvarle la vida a Petra. Una acción que el joven consigue llevar a cabo gracias al avión de su amigo. Sin embargo, lamentablemente, parece que la medicina no está teniendo el efecto deseado. Una situación que tiene a todos con el alma en vilo. Pues, se temen lo peor.

Lope y Teresa no han podido advertirle a Federico que Vera se dirige hacia el palacio de sus padres. Por su parte, Lorenzo continúa insistiéndole a Leocadia que planifique su boda con Ángela. Pues, la boda tendrá lugar en tres meses. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar el hecho de que Pía recibe una carta de Ricardo donde le hace saber los motivos de su marcha. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.