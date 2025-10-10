Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Leocadia sorprende a Curro en su habitación
Las cosas se complican
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 9 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 693 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo la noticia del paseo entre Ángela y Lorenzo llega a oídos de Leocadia, que reacciona de una manera completamente inesperada hacia su hija. Toño se queda desolado tras descubrir que Manuel tiene razón y que Enora les está engañando. Pero lo que no sabe es por qué lo está haciendo, así que deben investigar para tratar de saber qué se trae entre manos.
Lejos de que todo quede ahí, Leocadia no ha dudado en desvelar a Cristóbal toda la verdad respecto al detective. Y es que se trata de un plan para hacerse, de una vez por todas, con el palacio del Marqués de Luján. Lope es conocedor de las intenciones de Vera, por lo que continúa haciendo todo lo que está en su mano para que renuncie a su idea de regresar a casa. ¿Lo conseguirá, a pesar de lo complicada que está la situación? Pía opta por enfrentarse a Santos, puesto que el chico continúa machacándola. Así pues, como ama de llaves profesional, no duda en poner los puntos sobre las íes, protagonizando uno de los enfrentamientos más sorprendentes e impactantes de esta temporada.
¿Qué sucede en el capítulo 694 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 10 de octubre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Petra se debate entre la vida y la muerte. Curro, por su parte, opta por convencer a Ángela para pedir ayuda al Capitán de la Mata. Él accede a gestionar un suero que podría salvar la vida de la ama de llaves.
Enora da el paso de manipular a Toño y logra convencer a Manuel respecto a sus razones para sacar los planos del hangar. Pía empieza a valorar la opción de marcharse de palacio con la intención de buscar a Ricardo. A pesar de todo, sus compañeras logran disuadirla por el bien de su pequeño. En cuanto a Vera, se ausenta con engaños para visitar a su padre.
Jacobo es testigo de un abrazo entre Adriano y Martina, que demuestra la buena sintonía que hay entre ellos. Curro y Ángela están tan desesperados que no saben qué medidas tomar. La joven suplica a Leocadia que le dé más tiempo, mientras Curro se ve sorprendido por Leocadia tratando de robar un collar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
