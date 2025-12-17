Montoya habla sin tapujos sobre su relación con Anita Williams: «Lo más bonito es…»

El paso de José Carlos Montoya por la alfombra roja de los Premios Ídolo no pasó desapercibido. El televisivo, uno de los invitados más buscados de la noche, afrontó con naturalidad las preguntas de la prensa sobre el estado de su relación con Anita Williams. Tras meses de especulaciones y varios episodios que habían reavivado los rumores de reconciliación, el ex concursante de La isla de las tentaciones decidió ofrecer una visión sincera de la situación, marcada por vivencias intensas, afecto mutuo y un presente en el que ambos prefieren avanzar con prudencia.

Hace apenas unas semanas, unas imágenes de la pareja compartiendo un beso apasionado avivaron la conversación en redes sociales. Desde entonces, muchos seguidores daban por hecho que Montoya y la catalana habían decidido darse una nueva oportunidad. Sin embargo, él mismo quiso matizar ese entusiasmo. «Estamos en un punto bastante bueno», declaró, dejando entrever que existe cercanía entre ambos, aunque sin una definición clara del vínculo que mantienen. Esa ausencia de etiquetas, explicó, forma parte del momento vital que atraviesan.

Montoya ha hablado sin tapujos

Montoya no evitó hablar de lo que había supuesto el último año para ambos. «He vivido un año demasiado intenso, ella también. Somos personas y estas situaciones pasan en cualquier pareja y lo que digan está de más», aseguró, recordando que su historia se ha desarrollado bajo una exposición mediática que ha amplificado cada gesto y cada crisis. En este contexto, definió su unión actual como un «cariño mutuo», un espacio afectivo que, según él, tiene su propio valor: «Lo más bonito es llegar a ese punto. El tiempo lo dirá».

Sus palabras guardan similitud con el mensaje que Anita Williams compartió en su perfil de Instagram tras la difusión de las imágenes del beso. En aquel texto, la joven afirmaba que Montoya era el «amor de su vida» y reconocía que, aunque no deseaban iniciar una relación en este momento, ambos seguían sintiendo un fuerte afecto. «No es que no queramos, es que no sabemos estar juntos… Todo nos ha venido muy grande. Amar es también dejar ir a la persona que quieres para que el tiempo haga su mejor función, que es poner cada cosa en su lugar», expresó.

En esa misma reflexión, la ex concursante explicó que su prioridad ahora es recuperar la estabilidad personal que ambos dicen haber perdido en medio de la vorágine televisiva y sentimental que han compartido. «Si tenemos que ser el uno para el otro, lo seremos… Pero siempre y cuando estemos bien y podamos darnos nuestra mejor versión. Recuperar el amor por uno mismo, ya que lo hemos perdido hasta el punto de preguntarnos quiénes somos y el propósito que queremos en la vida», añadió, insistiendo en la necesidad de redescubrirse antes de plantearse un futuro en pareja.

La sobreexposición derivada de su paso por La isla de las tentaciones y posteriormente por Supervivientes ha marcado una relación que ha tenido momentos de pasión, crisis y reconciliaciones fugaces. Esa intensidad, sumada a la presión, ha derivado en un desgaste que los dos reconocen. Aun así, ambos mantienen un afecto profundo y un respeto evidente por la historia que han compartido.

Montoya está centrado en sus proyectos

Aunque Montoya admite que se quieren y que atraviesan una etapa de entendimiento, también dejó claro que no contempla reabrir la puerta a una nueva reconciliación. La etapa sentimental, según él, está aparcada, y su prioridad actual es profesional. «Yo estoy ahora mismo muy centrado, muy centrado en el trabajo, muy centrado en los eventos, con la gente agradeciendo el cariño, que he estado de una isla a otra, que no he podido abrazar a la gente… y aquí pues maravilloso, disfrutando de la gente, por toda España, los eventos que tenemos, y súper contento ahora mismo, y centrado en el trabajo solamente, mi alma», sentenció.

Sus palabras dibujan a un Montoya más sereno y con la intención de tomar distancia de una relación que, por mucho que haya significado, no parece avanzar hacia un lugar estable para ninguno de los dos. Tras una etapa televisiva marcada por la intensidad y las contradicciones, tanto él como Anita han optado por ordenar prioridades y centrarse en sí mismos antes de plantearse un futuro sentimental conjunto.

A la espera de cómo avanza esta nueva etapa, lo que sí parece claro es que ambos han decidido soltar el peso de las expectativas ajenas y centrarse en un crecimiento más personal que mediático. Las vivencias compartidas, lejos de borrarse, quedan como parte de un recorrido que ambos agradecen, pero que ya no guía sus pasos inmediatos. Habrá que esperar para ver cómo evoluciona la historia, pero de momento parece que los rencores que forman parte del pasado.