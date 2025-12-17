‘Fallout’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Prime Video?

Prime Video se ha propuesto acabar el 2025 por todo lo alto. Tras un año de estrenos arrolladores y cifras de infarto, la plataforma de pago no ha dudado en lanzar sus últimas apuestas. De esta manera, y tras meses de larga espera, los suscriptores han tenido la oportunidad de ver los nuevos episodios de Fallout. La popular producción atrapó a todos desde el primer episodio, y no es para menos. La trama no solo destaca por su humor negro, también por sus escenas de violencia y los diálogos reflexivos. Una conexión entre personajes que traspasa la pantalla.

Personajes que intentan pasar sus días en el desolado desierto de Mojave. Pero, si hay algo que nos dejó claro la primera temporada es que no se puede dar nada por sentado. De esta manera, en las primeras entregas se pudo conocer la historia de Lucy MacLean, una joven que vive en un refugio nuclear de lujo casi 200 años después de una guerra apocalíptica. Sin embargo, un inesperado día, el padre de la protagonista desaparece. Por ello, la joven decide aventurarse fuera del refugio hacia el yermo radiactivo. Una decisión compleja, pues se encuentra numerosos peligros.

A lo largo de esta aventura, Lucy MacLean conoce a Maximus, un soldado de la Hermandad del Acero. Pero, no será el único que la acompañe en esta travesía, The Ghoul, un cazarrecompensas moralmente ambiguo, también la ayudará a enfrentarse a la violenta y extraña realidad. Los protagonistas lucharán por sobrevivir en este nuevo mundo. Pero, también por encontrar respuestas a tantas incógnitas. Así pues, y teniendo en cuenta el final del último capítulo, no es de extrañar que los fans de Fallout estuviesen deseosos de ver la continuación de esta historia. Pero, ¿cómo se presenta? ¡Te lo contamos!

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de ‘Fallout’?

Prime Video es una plataforma de streaming que es conocida por todos por no subir los episodios de una serie del tirón. Un movimiento diferente al que hace, por ejemplo, Netflix. Por ello, y teniendo en cuenta que la ficción ha estrenado su temporada este 17 de diciembre, queda claro que no se ha emitido entera. De momento, hasta la fecha, solamente está disponible el primer capítulo de la temporada.

Presentado bajo el título de The Innovator, los suscriptores están teniendo la oportunidad de ver esta primera entrega. Un primer capítulo que llega con una duración de más de una hora. Pero, ¿cuántos episodios darán forma a la temporada dos de Fallout? Pues, según se ha informado, la serie llegará también con otros 8 episodios.

La serie, basada en la franquicia de videojuegos de rol creada por Tim Cain y Leonard Boyarsky,​​ llegará cada semana con una nueva entrega. Nuevos capítulos donde no solo se avanzará la trama, también se presentará a nuevos personajes que prometen no dejar indiferente a nadie. Sin lugar a duda, la mejor manera de acabar el año en la plataforma de Prime Video. ¡No te lo puedes perder!