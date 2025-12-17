No es ningún secreto que Saber y ganar, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los concursos que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Este programa, que diariamente presenta Jordi Hurtado, nos ha brindado la oportunidad de conocer a excepcionales concursantes, como es el caso de Fer Castro, Jero Hernández, Luis Felipe, Emma Romero o, incluso, María José Cano, entre otros. Al fin y al cabo, solo unos pocos pueden presumir de ser «Magníficos» o «Supermagníficos» de Saber y ganar, puesto que no está al alcance de cualquiera. A pesar de todo, muchos de ellos han tenido que poner punto y aparte a su participación en el programa por diversas cuestiones. Al fin y al cabo, tienen que hacer frente a muchas horas de grabación y deben compaginarlo con sus compromisos profesionales y personales.

Es por eso que una de las actuales participantes de Saber y ganar, como es María José Cano, se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión respecto a su paso por el concurso: decir adiós de forma temporal. El pasado martes 16 de diciembre, cuando estaba disfrutando de su programa 70, María José no dudó un solo segundo en dirigirse a los todos y cada uno de los espectadores de Saber y ganar: «Me voy a marchar del programa», comenzó diciendo, bajo la atenta mirada del equipo y de sus compañeros. «¡No me diga!», alcanzó a decir Jordi Hurtado. Fue entonces cuando la «Magnífica» se animó a explicar por qué había dado ese paso: «Sí, es que, bueno, he estado aquí mucho tiempo, tengo unos compromisos familiares que no puedo eludir», confesó. Acto seguido, añadió: «Espero que terminen pronto y, cuando terminen, pues si el programa así lo estima oportuno, me encantaría volver».

Tras las palabras de la concursante del programa que se emite en La 2 de Televisión Española, Jordi Hurtado no tardó en pronunciarse sobre su decisión: «Bueno, ya sabe que tiene las puertas abiertas porque es Magnífica, porque está camino del 100, llega al 70». Elisenda Roca echó un cable a su compañero, explicando por qué María José podía permitirse esa pausa: «El comodín de la ausencia».

Acto seguido, Jordi Hurtado no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Esta ausencia que se va a notar en el programa. Javier, Fernando, nos hemos quedado… ¿Verdad? Sorprendidísimos, pero bueno, lo entendemos perfectamente. Le deseamos todo lo mejor. Deseamos que vuelva pronto».

Pero no todo quedó ahí: «Por lo tanto, nos despedimos… pero bueno, no me puedo despedir así, con esta distancia», aseguró el presentador, acercándose hasta María José Cano para darle un fuerte abrazo. «Deseándole lo mejor y que vuelva muy pronto, porque todos los espectadores están deseando que vuelva pronto a Saber y ganar», sentenció Jordi Hurtado. ¡Es evidente que los seguidores del concurso echarán mucho de menos a María José!