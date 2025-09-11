Quién es María José Cano, concursante de ‘Saber y ganar’: de dónde es y su conocida hermana

Saber y ganar ha vuelto después de unas largas vacaciones y lo hace con más cambios entre sus concursantes. En su despedida antes del verano ya dijo ‘adiós’ a Hugo García, pero en su vuelta en septiembre ya se ha despedido de Fer Castro y de Alberto Galindo, dos importantes bajas en apenas unos días. Para llenar uno de esos huecos libres ha llegado María José Cano, nueva concursante, que debuta en televisión, aunque cuenta con la ayuda de su hermana Montse, que es toda una leyenda de este mismo programa y de otros muchos. Repasamos su vida.

María José aterriza llegada desde Madrid, donde reside actualmente, aunque aseguraba que había pasado también un tiempo en Canarias, en La Gomera, donde actualmente reside su hermana. Se ha presentado ante los espectadores como «felizmente jubilada» desde hace apenas unos meses, un nuevo estado que llega después de una vida entera siendo profesora. Tal y como explicaba, ha sido profesora de Lengua y Literatura en secundaria durante muchos años. El propio Jordi celebraba esta condición de su concursante, ya que el tiempo y el trabajo no deberían ser un problema para acudir a las grabaciones, que se realizan en Barcelona cada semana en los estudios de RTVE, situados en Sant Cugat del Vallés. «Necesitamos Magníficas», le decía el presentador para animarla a quedarse mucho tiempo.

María José Cano llega con una importante ayuda en forma de consejos de su hermana Montse Cano, la conocida como ‘reina de los concursos’. Montse es periodista y escritora, aunque es conocida por millones de espectadores por su brillante paso por programas como ¡Boom!, Saber y ganar y El Cazador, entre otros.

En 2014 se convirtió en Magnífica del programa de La 2, además de volver al plató cada cierto tiempo para programas especiales y aniversarios, por lo que no habría que descartar que pudiese cruzarse con su hermana durante su paso por el programa. En el concurso de las bombas, presentado por Juanra Bonet, era parte el equipo Extremis, formado solo por mujeres que se conocieron, precisamente, en Saber y ganar.

La hermana de María José Cano es conocida por todos los fans de este tipo de programas, ya que ha publicado el libro Guía para el concursante extremo, que escribió junto a sus compañeras de ¡Boom!

María José Cano supera su primer día en ‘Saber y ganar’

En su primer día en el programa no tuvo un resultado, puesto que resultó ser la perdedora de la tarde con apenas 190 puntos, teniendo que jugarse su continuidad en El reto. Ahí, en esta prueba que recuerda mucho al mítico Rosco de Pasapalabra, sí que dejó claro el gran nivel que tiene y acertó con tiempo de sobra las definiciones que le pudieron por delante.